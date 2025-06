Mészáros Lőrinc a luxizásról: Én nem tudom, hogy kinek mi bántja a szemét

München;BL-döntő;Mészáros Lőrinc;Szöllősi György;

2025-06-01 11:10:00 CEST

Orbán Viktor egykori iskolatársa nem tartja túlzásnak, hogy egy 22 milliárd forintos luxus magánrepülőgéppel utazott el szombaton élőben nézni a müncheni BL-döntőt. Húzzanak haza, jó? – vágta ki magát egy nehéz kérdésből.

Nem tartja túlzásnak Mészáros Lőrinc, hogy egy 22 milliárd forintos luxus magánrepülőgéppel utazott Budapestről Münchenbe élőben nézni a Bajnokok Ligája döntőjét, a PSG-Internazionale mérkőzést. Magyarország leggazdagabb embere a 444-nek beszélt erről, amikor a bajor fővárosban elkapták néhány szóra a szálloda előtt. – Én nem tudom, hogy kinek mi bántja a szemét, uram – intézte el azt a kérdést, hogy a NER elitjének a luxizását több miniszter – korábban Gulyás Gergely, legutóbb Lázár János – is visszatetszőnek nyilvánította már. A kérdésre, nem tartja-e túlzásnak az utazást egy 22 milliárd forintos magánrepülőgéppel, úgy válaszolt, szerinte nem túlzás, a Fidesz átláthatósági törvényéről a bevallása szerint nem gondol semmit. Amikor a 444 riportere később, az esti meccs után is megszólította a kérdéssel, hogyan lehet, hogy a magyar gazdaság éppen csak működik, ő viszont megmásfélszerezte a vagyonát, Mészáros Lőrinc végre megtalálta a varázsszót, és propagandistának nevezte a portált. – Húzzanak haza, legyenek szívesek, jó? – fűzte hozzá.

Mészáros Lőrinc mostanában 1,4 ezer milliárd forint körüli vagyonnal Magyarország leggazdagabb embere, a vagyona az elmúlt egy év alatt havonta körülbelül 1,1 milliárd forinttal nőtt. Nemrég a felesége, Várkonyi Andrea is biztosan milliárdos lett. A 444 videóját ide kattintva lehet megnézni.

Mint lapunk is beszámolt róla, szombaton Mészáros Lőrinc egykori gázszerelő, volt felcsúti polgármester a saját maga által is bevallottan a tulajdonában lévő Bombardier Global 6500 típusú lusxusrepülőgépen utazott Budapestről Münchenbe. Vele volt a testvére, Mészáros János, az ügyvédje, Vörös József, a ZTE tulajdonosa, Végh Gábor, az eszéki futballcsapat elnöke, Szakály Ferenc, a V-Híd vezérigazgatója, Sárváry István, a ZÁÉV vezére, Deák Gábor és Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc lapja, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is. Ugyanabban a szállodában tölthették az éjszakát, amelyben a történelmi BL-győzelmet szerző PSG játékosai is