Novemberben debütál a Recirquel Társulat új produkciója, amely a görög mitológia világába repíti a nézőket

A monumentális előadás próbáján jártunk.

Nincsenek látványos díszletek, csak egy kopár próbaterem. Nincsenek frizurák, sminkek, csillogó jelmezek, csak fekete pamut edzőcucc. Mégis pillanatok alatt magába szippant, elvarázsol a látvány, ahogy megelevenedik egy ókori római tragédia néhány jelenete. Apró villanások csak ezek egy készülő szuperprodukcióból, falatnyi ízelítők, de meghozzák az ember étvágyát, hogy feltétlenül megnézze majd a végeredményt, immár tökéletes tálalásban.

A Recirquel Társulat pár hete kezdte el legújabb műsorának próbáit, és a művészeti vezető, Vági Bence lehetőséget adott a sajtó képviselőinek bepillantani a kulisszák mögé. Ízelítőt kaptunk abból a hosszú folyamatból, fáradságos munkából, amely megelőzi egy ilyen attrakció létrejöttét. A Walk My World az ókori római költő, Vergilius eposzának történetét, Aeneas és Dido szerelmi tragédiáját dolgozza fel. A produkció egyszerre színház, kiállítás és testet öltött kalandregény. Cselszövéseken, szerelmeken, gyilkosságokon keresztül mutatja be az emberek és az ókori görög istenek világát. A többtucatnyi szálon folyó és formálódó történet az első pillanattól kezdve lebilincseli a látogatót. Immerzív – mostanában egyre gyakrabban találkozni ezzel a fogalommal, amely jelen esetben azt jelenti, hogy minden esemény karnyújtásnyira zajlik a nézőktől, akik a több mint negyven előadótérben és helyiségben szabadon barangolva egészen közelről figyelhetik a művészeket. „Ezáltal eltűnik a határ a színpad és a nézőtér között, és a közönség belekerül az előadóművészek valóságába” – mondta el Vági Bence.

A társulat kreatív csapata több mint öt éve dolgozik a koncepción, hogy a Millenáris 6000 négyzetméteres területére megálmodott előadás elvarázsolja majd a nézőket. A legprofibb szakemberek vettek részt a munkában, például a Szárnyas fejvadász vagy a Dűne díszlettervezői, így garantált a lenyűgöző végeredmény. Persze egy előadás kulcsfigurái maguk a szereplők, akik a világ minden tájáról érkeztek Budapestre – de persze több magyar előadó is részt vesz a szuperprodukcióban. Összesen mintegy 1200 jelentkezőből választották ki azt a 32 művészt, akik közül majd 26-an állnak színpadra. Mint Várnagy Kristóftól, a helyettes művészeti vezetőtől megtudtuk, háromkörös volt a válogatás, amelynek során nemcsak azt figyelték, hogy ki mennyire jó előadóművész – hiszen ezen a szinten már mindenki fantasztikus, kiváló képességekkel bír a maga területén –, hanem az is lényeges szempont volt, hogy az illető mennyire képes alkalmazkodni a Recirquel meglévő formanyelvéhez, egyedi előadásmódjához, ami megteremti a koherenciát az egyes zsánerek között. Hozzátette: az is nagy különbség, hogy egy hagyományos cirkuszi produkcióban mindenki a saját számáért felel, itt azonban egy rendező instrukcióit kell követni, és erre sem mindenki alkalmas.

Minden sportcsapatban vannak tartalékjátékosok, így felmerült bennem a kérdés, vajon hogyan készülnek arra, ha egy-egy szereplő megbetegedne, vagy bármilyen más okból nem tudnak színpadra állni. Hiszen itt annyira más minden egyes zsáner feladata, hogy szinte képtelenségnek tűnik a pótlása. Teljes dupla gárda betanítása pedig olyan anyagi terhet róna a társulatra, amit nem nagyon lehetne kigazdálkodni. Ezért kidolgoztak egy olyan belső rotációs rendszert, hogy mindenki megtanul az előadáson belül egy másik szerepet is, emellett hárman úgynevezett super swing szereplők, akik nincsenek benne az előadásban, viszont megtanulnak több szerepet is. Így ha valaki kiesik az előadásból, akkor a belső rotációt addig csavarják, amíg egy olyan hely szabadul fel, amit a super swing tud betölteni.

„A megélés szempontjából nem feltétlenül kell ismerni a görög mitológiát, mert az érzelmi töltet anélkül is egyértelmű. De lesz nagyon sok olyan attribútum, rejtett jel is, ami az egyes karakterek személyiségére utal, például Jupiter terében megjelennek majd a villám szimbólumok” – tette hozzá Várnagy Kristóf, aki azt is elmondta, hogy az előadást érdemes lesz többször is megnézni, ugyanis egy alkalommal maximum a teljes program 60 százalékát tudják megtekinteni a nézők, akik tetszés szerinti sorrendben kereshetik fel az egyes termeket és csodálhatják meg az ott zajló attrakciót.