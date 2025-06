Művészettel alakítják a társadalmi nyelvet

CEU;Kontextus Program;

2025-06-02 15:04:00 CEST

Az állami egyetemeken nincs elég lehetőség a kritikus gondolkodás gyakorlására: ennek hiányát pótolná a Kontextus Program, amely az elmúlt hónapok sikerét követően ősztől folytatódik.

Részben a közhangulat és a társadalmi helyzet indokolja a Kontextus Program népszerűségét az egyetemi diákok körében - véli a programot vezető Menesi Attila képzőművész. A Független Képzőművészeti Tanszék alapítója azért kereste meg a CEU Demokrácia Intézetét a program ötletével 2024-ben, hogy egy olyan szellemi hub jöhessen létre, ahol aktuális társadalmi és kulturális kérdésekkel, történelmi összefüggésekkel foglalkozhatnak a jelentkezők - mindezt a művészeten keresztül. A programban résztvevőktől a szervezők előzetesen motivációs levelet kérnek, mint mondják, ezek alapján is látszik, mennyire nyitottak az egyetemisták a közéleti kérdések megvitatására - függetlenül a tanulmányi területtől, nemcsak művészeti karokról jelentkeznek a fiatalok ugyanis. “Ettől interdiszciplináris a program, ami pedig közös, hogy a jelentkezők úgy érzik, nem kapják meg a saját egyetemi képzéseiken annak a lehetőségét, hogy aktuális társadalmi kérdésekről beszéljenek.” A kéthetente zajló programon - amelyen nemcsak fővárosi és nemcsak Magyarországon tanuló fiatalok vettek részt - a workshopok, előadások mellett intenzív művészeti aktivitások zajlanak. “A Kontextus nem művészeti oktatási program, sokkal inkább egy aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozó network, amelyben a művészeti gondolkodással ezekről a kérdésekről máshogy tudunk beszélni és másképp tudunk cselekedni is. Ami itt zajlik, azt reményeink szerint a mindennapi életben is hasznosítani tudják. Abban például egészen naprakészen, hogy milyen új formái lehetnek a tüntetésnek. A program idei záróeseménye is nem hiába kapta a Függőleges tiltakozás címet” - meséli Menesi.

A program vezetője szerint fontos, hogy ezek az egyetemisták többsége már eleve úgy érkezik ide, hogy társadalmilag nagyon is elkötelezettek, az aktuális közéleti kérdésekben tájékozottak, nem itt szembesülnek először ezekkel a kihívásokkal. Szeretnének a művészet bátorságával is élni és azt a társadalmat, amibe ők is majd bekerülnek vagy amiben már benne is vannak, azt valamilyen módon alakítani” - mondja Menesi. A program során számos témát érintenek, a jelentkezők igényét is figyelembe véve. Foglalkoztak például a szerbiai diáktüntetésekkel, a köztér és a személyes tér, a szuverenitás, az elkötelezettség vagy az identitás kérdéseivel.

A programot a Független Képzőművészeti Tanszék állami egyetemeken szerzett tapasztalata is formálta, amely egyre negatívabb lett az idők folyamán, az egyre tehetetlenebbé váló rendszerben. Mint Menesi mondja: “A modellváltás folyamatában egyre kevésbé jutottunk be ehhez hasonló aktivitásokkal az egyetemekre, már évekkel ezelőtt elkezdődött az öncenzúra. Pedig ma is ott vannak a mindenre nyitott diákok, akik a legfontosabbak nyilván ebben az egészben, ott van a még néhány jófej oktató, és közben az egész mintha mindennel szemben cselekvőképtelenné vált volna.” A CEU Demokrácia Intézete cselekedett, és a falai között most megjelent a művészeti gondolkodás is. A Kontextus Program a tervek szerint szeptembertől folytatódik.