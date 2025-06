Rekordprofitot termelt a batidai vadászkastély, mégis egyedül Lázár János kapott osztalékot

Fidesz;Lázár János;osztalék;luxus; NER;batidai vadászkastély;

2025-06-02 13:53:00 CEST

A korábban a NER-es luxizás ellen felszólaló építési és közlekedési miniszter szerényen, a 191 millió forintos nyereség alig negyedével gazdagodott.

Rekordévet zárt Lázár János és tulajdonostársainak luxusvadászháza, vagy ahogy ismertté vált, kastélya: az ingatlan-bérbeadással foglalkozó Grosswiese (Nagyrét) Zrt. mérlege szerint tavaly 334 millió forint bevétel folyt be a cégbe, ami csaknem százmillióval több, mint egy évvel korábban – írja a 24.hu a társaság pénzügyi beszámolója alapján. A rekordbevételhez rekordprofit is társult: ezúttal 191 millió forint nyereséget ért el a luxusingatlan bérbeadását végző társaság, amiből a tavalyihoz hasonlóan, idén is csak az építési és közlekedési miniszternek fizettek osztalékot, 47 millió forintot, ami tizenegy millióval kevesebb a 2024-esnél.

Lázár János, aki még márciusban a Lázárinfónak hívott kisvárdai lakossági fórumán egy kérdésre válaszolva beszélt a „luxizásról” és a „fideszes kullancsokról”, az elmúlt években fokozatosan növelte a tulajdonrészét az ingatlant birtokló cégben. Néhány éve 8,1 százalékos, majd 23 százalékos, mára pedig több mint 40 százalékos résztulajdonnal rendelkezik, és ez már a második olyan év, amikor kizárólag Lázár János részesült a társaság által megtermelt javakból, azaz csak neki fizettek osztalékot.

Mint a társaság közgyűlési jegyzőkönyvéből kiderült, Lázár János üzlettársai, a részvényesek másodjára voltak olyan nagyvonalúak, hogy csak a fideszes politikusnak szavaztak meg kifizetést, ráadásul a tulajdonosi arányoktól eltérő módon, az eredménytartalék terhére. A társaság egyébként az elmúlt évben tovább növelte az eszközeinek értékét is, amit összességében már 845 millió forinton tartanak nyilván, ebből a tárgyi eszközök 721 millió forintot tesznek ki.

A Lázár János résztulajdonában álló társaság, amely a Hódmezővásárhelyhez tartozó batidai tanyavilágban álló luxusvadászházat birtokolja – derült ki a társaság friss pénzügyi beszámolójából. Ez az az ingatlan, amit korábbi hírek szerint az építési és közlekedési miniszternek és családjának a földjei vesznek körbe. Ahogy arról lapunk is beszámolt, tavaly karácsonykor Lázár családjával abból a batidai vadászkastélyból kívánt boldog adventet, amelyet korábban simán letagadott, és azt mondta, semmi köze hozzá, továbbá a magyar adófizetők potom hárommilliárd forinttal szálltak be az oda vezető út felújításába.