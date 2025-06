Klímára gyűjt adományokat az egri kórház fekvőbetegosztálya

egészségügy;klíma;adomány;adománygyűjtés;

2025-06-02 12:38:00 CEST

Erről a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is beszámolt, bár ott már nem elérhető a felhívás.

A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány adománygyűjtést indított az egri kórház fekvőbeteg osztályának klimatizálására – írja a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara cikke alapján a 24.hu bár az erről szóló beszámolót a hivatkozott oldalon már nem lehet elérni.

„A nyári hónapokban különösen fontos, hogy a kórházi betegek számára megfelelő, komfortos környezetet biztosítsanak – ennek egyik alapvető feltétele a korszerű hűtési rendszer kiépítése” – a portál szerint ez állt a kamara cikkében, amely egyúttal arra biztatta a vállalkozásokat, hogy a lehetőségeikhez mérten támogassák az alapítványt.

Takács Péter egészségügyi államtitkár egyébként épp a minap jelentette ki, hogy ugyan a globális felmelegedés az egészségügyet is kihívások elé állítja, a betegellátás idén sem lesz veszélyben, még ha halasztani is kell bizonyos ellátásokat. Korábban az Egyenes Beszédben arra a kérdésre, szerinte idén nyáron is várhatóak-e leálló klímák, azt mondta, „biztos, hogy lesznek”. „De ugyanúgy, ahogy idén, lesz elkülönítve egy körülbelül hárommilliárdos keret a havária-elhárításra, és ahol életmentő beavatkozásra van szükség, ott a beteget – ugyanúgy, ahogy tavaly nyáron – átszállítjuk másik kórházba, ahol működik, és néhány napon belül a hibát elhárítjuk” – jelentette ki. Azt Takács Péter tagadta, hogy tavaly különböző kórházakban hónapokra leállt volna a klíma.