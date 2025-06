A volt főnöke nem támogatta az emberkereskedelemmel gyanúsított javítóintézeti igazgató kinevezését

gyermekvédelem;letartóztatás;javítóintézet;

2025-06-02 15:21:00 CEST

J. P. P. átment a gyermekvédelmi dolgozók számára előírt kifogástalan életvitel-vizsgálaton. Lexusszel járt, korábban rendszeresen merültek fel vele szemben különféle kifogások.

„Lényegében elmondtam neki, hogy a helyében nem nevezném ki”.

Ezt mondta korábbi főnöke arról a J. P. P.-ről annak a minisztériumi főosztályvezetőnek, amikor 2011-ben felterjesztették a férfit a Budapesti Javítóintézet vezetőjének. Minderről a 444 számolt be. A lap megkereste az érintett főosztályvezetőt is, aki azzal vádolta a szerkesztőséget, hogy valótlanságokat közölnek. Úgy tudni, hogy az emberkereskedelem gyanúja miatt letartóztatásban lévő férfiről a rendőrség az évek során több alkalommal is kapott bejelentést.

J. P. P. az 1990-es évek végétől a 2000-es évek elejéig a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alkalmazásában állt. Ez idő alatt több alkalommal is felmerült, hogy nem megfelelően viselkedik kiskorú lányokkal, amit több bejelentés is megerősített. Az akkori vezető szerint belső vizsgálat is indult, amelyben meghallgatták, de nem tudtak semmilyen konkrét vádat alátámasztani. Ennek ellenére eltávolították a szakszolgálattól.

Később az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságnál (OGYSZB) dolgozott szociális munkásként. Itt is felmerült a gyanú, hogy egy fiatalkorúval szemben helytelenül viselkedett, ezért újabb vizsgálat indult, amely arra a következtetésre jutott, hogy „munkakörében súlyos etikai vétséget követett el”. Ennek nyomán az OGYSZB akkori vezetője 2009-ben kezdeményezte az elbocsátását.

J. P. P. egyébként átment a gyermekvédelmi dolgozók számára előírt kifogástalan életvitel-vizsgálaton.

Az intézmény vezetőjét és élettársát – aki szintén ott dolgozott – azzal gyanúsítják, hogy volt intézetis lányokat futtattak. Hivatalosan az intézményben voltak bejelentve, valójában azonban szexuális szolgáltatásokat kellett nyújtaniuk. A páros a teljes bevételt elvette tőlük.

A 444 egyik forrása – aki korábban a Budapesti Javítóintézetben dolgozott – elmondta, hogy J. P. P. és élettársa hosszú időn keresztül rendszeresen drága autókkal érkeztek a munkahelyükre. Egy alkalommal tanúja volt annak, amikor egy fiatal megkérdezte az igazgatót, hogyan engedhet meg magának ilyen drága járművet. „Én csak bruttó 600 ezret, fiam, nem is értem, miért csinálom ezt…” – hangzott a válasz. Az intézet korábbi munkatársa szerint olyan meggyőzően adta elő, hogy sokan el is hitték, pedig mindenki tisztában volt vele, hogy ekkora fizetésből nem lehet ilyen értékű tárgyakat vásárolni.

Miközben más dolgozóknak legfeljebb egy kisebb kategóriás autóra futotta, J. P. P. Lexusszal járt, élettársa pedig egy Forddal – amely valójában egy Ford Ranger Raptor volt, amelyet újonnan 28–30 millió forintért lehet megvenni. Ezt a járművet a rendőrség a Szőlő utcai intézmény területéről szállította el, miután mindkettejüket őrizetbe vették. Lefoglalták az igazgató autóját is, valamint különböző valutákban összesen 120 millió forint készpénzt.