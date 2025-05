Magyar Péter választ vár Orbán Viktortól a letartóztatott javítóintézeti igazgató kapcsolatairól

Fidesz;emberkereskedelem;Orbán Viktor;letartóztatás;átvilágítás;prostitúció;igazgató;pedofil-botrány;javítóintézet;Magyar Péter;

2025-05-30 17:10:00 CEST

A Tisza Párt elnöke arra is kíváncsi, hogy lehet még a helyén a szakterület vezetője, az illetékes államtitkár és miniszter.

Egészen elképesztő információk jutnak el hozzánk az emberkereskedelem és más súlyos bűncselekmények miatt tegnap letartóztatott javítóintézeti igazgató ügyében – posztolta pénteken Magyar Péter. Szerinte többen állítják, hogy a Fidesz felső vezetéséhez és a gyermekvédelmi rendszer vezetőihez is nagyon jó kapcsolatok fűzték J. P. P.-t, és így tudta elintézni, hogy annak ellenére kinevezték a Budapesti Szőlő Utcai Javítóintézet vezetőjének, hogy tudottan több, kiskorúak sérelmére elkövetett visszaélés miatt folyt ellene eljárás.

A Tisza Párt elnöke felvetette, hogy az élettársával együtt letartóztatásban lévő férfit és párját nem egyszerűen kinevezték több mint tíz éve, de számtalan kitüntetéssel is elhalmozták fideszes politikusok és a bicskei pedofil botrány után elrendelt állítólagosan szigorú átvilágítás után is a helyén maradhatott. A poszthoz mellékelt fotón J. P. P. Cseresnyés Péter Zala megyei fideszes országgyűlési képviselővel látható, ezért Magyar Péter három kérdést is intézett Orbán Viktor miniszterelnökhöz:

Kikkel állt kapcsolatban a kormányból és a Fideszből a letartóztatott igazgató?

Hogy lehet még a helyén a szakterület vezetője, az illetékes államtitkár és miniszter?

Hány hasonló rém tevékenykedik a kiskorúak és fiatalkorúak ellátásáért felelős intézményekben?

Lapunk is beszámolt a Rendészeti Államtitkárság péntek reggeli tájékoztatójáról, amely szerint 120 millió forint készpénzt találtak a volt javítóintézeti igazgatónál. A gyermekotthonban felnőtt lányokat prostituáltként futtató férfi és élettársa vagyonát, járműveiket a nyomozók lefoglalták, bankszámláikat zárolták és ingatlanjaikat zár alá vették. Az igazgató párja szintén gyermekotthonban nőtt fel. Csütörtökön a Fővárosi Főügyészség indítványára tartóztatták le J. P. P.-t és élettársát.

Magyar Péter volt az, aki csütörtökön arra hívta fel a figyelmet, hogy 2024-ben Dunakeszi fideszes vezetése Közbiztonságért-díjjal tüntette ki a Budapesti Szőlő Utcai Javítóintézet igazgatóját. Az ellenzéki vezető azt állította, hogy a férfi, J. P. P. több kitüntetést is kapott fideszes politikusoktól. Ahhoz a posztjához mellékelt képen például Csizi Péter volt szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár, Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár kabinetvezetője, illetve Cséplőné Gönczi Veronika gyermekvédelmi főigazgató társaságában lehet látni egy rendezvényen.