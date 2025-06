Jobb biznisz az üzlethelyiség, mint a lakáskiadás

Ingatlan;kiskereskedelem;üzlet;bérbeadás;

2025-06-03 11:20:00 CEST

Az üzlethelyiségek árfolyama nem a kiskereskedelem, hanem az ingatlanpiac fordulatait követi.

Határozott fordulatot vett az üzlethelyiségek piaca idén, a tavalyi árcsökkenés után ugyanis most jelentősen, Budapesten átlagosan 17 százalékkal drágábban hirdetik az eladó ingatlanokat, ami a 19 százalékos lakás áremelkedés mértékétől alig marad el - derül ki az ingatlan.com adataiból. Az üzlethelyiségek árfolyama nem a kiskereskedelem, hanem az ingatlanpiac fordulatait követi, a bérleti díjak pedig a bérlőkét.

Tavaly, azaz 2023-ról 2024-re 4 százalékkal csökkent ez eladó üzlethelyiségek ára, majd éles fordulattal 2025-ben 17 százalékos emelkedés következett, aminek hatására mostanra 929 ezer forintra ugrott a négyzetméterenkénti kínálati átlagár Budapesten.

Jelenleg több mint ezer kiadó és körülbelül 1300 eladó üzlethelyiség közül választhatnak a fővárosban érdeklődők, mindennek csaknem fele az öt belvárosi pesti kerületben található - nem függetlenül attól, hogy az V., VI., VII., VIII. és IX. kerületben van a Nagykörút és a Kiskörút, és több nagy piac, valamint bevásárlóközpont is.

Jobb üzlet az üzlethelyiség, annak ellenére, hogy nem túl rózsásak a kilátások. A kiskereskedelem digitalizációja, a fogyasztási szint bizonytalansága, és az ingadozó inflációs pálya beárnyékolja a jövőt, de a 7,5 százalékos hozamszint összességében számottevően jobb, mint a lakáspiacon az adózás és az ingatlan amortizációja nélkül elérhető bruttó bevételarányos 4,5 százalék - vezette le a Népszavának Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A bérleti díjak az üzlethelyiségek piacán szórtabban, de többnyire nagyobb mértékben emelkedtek, mint a lakáspiacon, ahol lélektani határhoz értek, és jócskán elmaradnak attól, amennyivel az eladó ingatlanok ára nőtt.

Hagyományosan a legkeresettebbek és legértékesebbek az utcai bejáratos üzlethelyiségek, amelyek a legnagyobb mértékben drágultak, átlagáruk 765 ezerről egy év alatt 926 ezer forintra emelkedett négyzetméterenként. Nem változott viszont az üzletházban található ingatlanok eleve átlag feletti árfolyama, ami a tavalyihoz hasonlóan most is 1,35 millió forint körül mozog négyzetméterenként.

A bérleti díjak terén is nagy a szórás, az ár piramis csúcsán akár 2 millió forintos havidíjra is van példa, a legalacsonyabb összeg pedig néhány tízezer forint. A bérleti díj esetében is a legnagyobb szorzó a környék, annak frekventáltsága és adottságai, ami mind a kereskedelmi, mind a szolgáltatói tevékenységre vállalkozók számára a várható bevételre a legnagyobb hatással lehet.