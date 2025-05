Felpörgött a budavári bérlakások kiárusítása, az első 105 lakást átlagosan a forgalmi érték közel negyedéért vihették a bérlők

Fidesz;bérlakás;önkormányzati bérlakás;ingatlanárak;Böröcz László;Budavári Önkormányzat;kiárusítás;lakástörvény;

2025-05-16 05:55:00 CEST

Akad olyan is, ami kedvezményesen az ingatlanszakértő által becsült ár alig 15 százalékáért elvihető - tudta meg lapunk.

Miközben az egész országban elszabadultak a lakásárak – a fővárosban tavaly csaknem 17 százalékos volt a drágulás – a budavári bérlakások piacán beköszöntött az aranykor. Az első körös önkormányzati ingatlanokat átlagosan forgalmi értékük alig 27 százalékáért vehetik meg bérlőik, de akad olyan is, ami kedvezményesen az ingatlanszakértő által becsült ár alig 15 százalékáért elvihető, de sok a féláras bérlakás is a különleges környezetben álló műemlékházakban – tudta meg a Népszava.

A budavári önkormányzat testületi döntéseit böngészve meghökkentő számokra bukkantunk.

A Halászbástya szomszédságában futó Fortuna utcában egy 93 négyzetméteres lakásért 23,7 millió forintot kell fizetni a bérlőnek, ha meg akarja venni.

A Táncsics utcában 38,9 millióért vihető egy 223 négyzetméteres ingatlan, az Úri utcában 25 millióért egy 103 négyzetméteres lakás,

az Országház utcában egy 94 négyzetméteres otthonért 18 milliót kell fizetni.

A frissen újraépített Vöröskereszt székház melletti Dísz téren fél áron 69 millióért kapható a 138 millióra értékelt 105 négyzetméteres önkormányzati lakás.

De akad az Úri utcában 69 négyzetméteres 13,5 millióért is, amennyiért Budapesten egy alagsori minigarzon se vehető meg,

a gyönyörűen felújított neogótikus belügyi palota előtti Szentháromság térbe futó Tárnok utca 7. szám alatt pedig négy 51-59 négyzetméteres lakás is megvásárolható 15 millió forint alatt.

Persze van teljes áras ingatlan is, bár itt is könnyebbség a részletfizetés, illetve egyösszegű fizetés esetén a 10 százalék kedvezmény. Az önkormányzat honlapjára eddig felkerült vételi ajánlatok az Országház, Táncsics Mihály, Fő, Fortuna, Szalag, Móra Ferenc, Tárnok és az Úri utca, valamint a Bécsi Kapu, illetve a Dísz tér műemlékházait érintették.

Ahogy arról annak idején részletesen beszámoltunk, az önkormányzati bérlakások eladásáról rendelkező lakástörvény első körben nagy vihart kavart, majd lényegesen átírt, az Alkotmánybíróságot is megjárt módosítására Budavár jelenlegi polgármestere Böröcz László, akkor még országgyűlési képviselőként tett javaslatot. A bérlakások általános érvényű kötelező kiárusítására tett indítvány még a kormánypárti polgármestereknél is kiverte a biztosítékot, így végül Budavárra szűkítették le a kötelezést. Az elfogadott törvénymódosítás azon kevés jogszabályok közé tartozott, amelyet Áder János akkori köztársasági elnök normakontrollra küldött az Alkotmánybíróságra, ennek nyomán igazítottak is a szövegen.

A 2021 novemberében elfogadott jogszabály kötelezővé tette a budavári bérlakások kiárusítását, ha lakója legalább öt éve bérli az ingatlant. A vételár a bérleti jogviszony hossztól függ. Ha már 25 éve bérlik az ingatlant, akkor a vételár a – a külsős szakértő által megállapított – forgalmi érték 15 százaléka. A többi esetben elvileg a teljes árat kellene fizetni, de menet közben bekerült egy módosítás: így ha valaki tulajdonjog cseréjével vált bérlővé, akkor a törvény szerint a forgalmi érték 35-50 százalékát kell kifizetnie. Vagyis fél áron vásárolhatja meg – az öt év kitöltése után – többek között az ugyanazon pilisszentkereszti faház cseréjével megszerzett két Úri utcai bérlakást Bayer Zsolt kormánypárti publicista, a Bécsi Kapu téri 60 négyzetméteres bérlakásért 24 négyzetméteres józsefvárosi ingatlant adó Rákay Philip, a Fidesz média tanácsadója. Az exminiszter Palkovics László viszont csak teljes áron vásárolhatna, mivel ő egy győri panel bérleti jogát adta a Halászbástya melletti bérlakásért. Ez csupán néhány példa, hiszen a Budai Várban szinte a teljes NER bevásárolt.

A bérlakás kiárusítás polgármesterséget hozott Böröcz Lászlónak, aki a tavalyi önkormányzati választáson V. Naszályi Márta ellenzéki politikus legyőzésével visszahódította az I. kerületet a Fidesznek. A kormánypárt a testületben is többséget szerzett. A módosított kerületi lakásrendelet értelmében a bérlakást tulajdonjogért cserélőknek a forgalmi érték 45 százalékát kell megfizetni, ha a bérleti idő 5-15 év közé esik, a 40 százalékát, ha 15-25 év közötti. A kedvezmény mértéke - amennyivel a bérlőnek a megállapított pici árnál kevesebbet kell fizetni – tehát 55-60 százalékos.

Az I. kerületben az 1400 önkormányzati tulajdonú bérlakásból a lakástörvény módosításával 1100 vált megvásárolhatóvá. A budavári önkormányzat a Népszava kérdésére most azt válaszolta,

hogy a múlt hét végéig az érintett bérlők csaknem fele jelezte vételi szándékát: összesen 647 vételi joggal érintett lakásra érkezett vételi kérelem. Ebből eddig 205 lakás esetében állapította meg a képviselő-testület a forgalmi értéket és a vételárat, amit már közöltek is a jogosultakkal. Ebből eddig 28 esetben vitatták az értékbecslő által meghatározott forgalmi értéket, illetve az azon alapuló vételi ajánlatot.

A Népszava azon kérdésére, miszerint a Budai Várban bérlőként megjelent politikai szereplők, például Bayer Zsolt, Palkovics László, Nagy Gábor Tamás, Zsidai Roy, Tiborcz István megvásárolnák-e ingatlanaikat, a kerület azt válaszolta, hogy „említett személyek közül csak az egyik kezdeményezte a vételi jog gyakorlását, melyről döntés még nem született. A képviselő-testületi döntés a korábbi határozatokhoz hasonlóan nyilvános lesz, ahogy most is elérhető az elsők között értékesített bérlakások határozata”. A NER-körbe tartozó érintettek nevét nem közölték, de azt kiemelték, hogy a lakásértékesítések ügyében „Gelencsér Ferenc, a Momentum országgyűlési képviselője és Csobánczy Gábor, korábbi DK-s alpolgármester is érintett.”

Az idén februári testületi ülésére készült összegzés szerint az első 105 vételi joggal érintett lakás forgalmi értéke összesen

11,242 milliárd forintra rúgott, ám a elérhető kedvezmények eredményeként a bérlők által fizetendő vételár mindössze 3,103 milliárd forint volt, vagyis az önkormányzat az ingatlanvagyon értékének alig 27,5 százalékát kapja meg.

Azt sem teljesen, mivel egyösszegű fizetés esetén további 10 százalék kedvezmény illeti meg a bérlőt. A vételárakból február közepéig 2 milliárd forint folyt be a budavári önkormányzat számlájára, az idén 4 milliárd forint befizetését várják.

A lakáseladásból származó bevétel a lakástörvény rendelkezése szerint elsősorban a kerületi lakóépületek homlokzatának teljes vagy részleges felújítására, az ingatlanok korszerűsítésére vagy ahhoz való hozzájárulásra használható fel. Az önkormányzat az idei évben 2,8 milliárd forintot költene erre, ami akár 100-200 lakás felújítására is lehetőséget ad. V. Naszályi Márta szerint azonban felveti a hűtlen kezelés gyanúját, ha olyan épületeket újít fel az önkormányzat, ahol az ingatlanokat esetenként a forgalmi érték 10 százalékáért adja el az önkormányzat.