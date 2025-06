A rendőrség megtiltotta a Pride megtartását a tervezett napon és útvonalon

rendőrség;alaptörvény;betiltás;Budapest Pride;gyülekezési törvény;Pride felvonulás;

2025-06-03 13:07:00 CEST

A rendőrség a szigorított gyülekezési törvényre és az Alaptörvény legutóbbi módosítására hivatkozik. A tiltó határozat ellen nem lehet fellebbezni, a szervezők kizárólag a Kúriához fordulhatnak.

A rendőrség az Alaptörvény legutolsó, 15. módosítására hivatkozva tiltó határozatot hozott június 28-ra, a Budapest Pride tervezett napjára és útvonalára – szúrta ki a 444.hu.

A rendőrség honlapján megjelent közlemény szerint megtiltják a gyülekezés megtartását a következő helyszíneken és időben: Budapest V. kerület, Széchenyi István tér-Lánchíd-Clark Ádám tér-Lánchíd utca-Ybl Miklós tér-Apród utca-Krisztina körút-Döbrenbtei tér-Erzsébet híd-Jane Haining rakpart-Széchényi István tér 2025.06.28. napján 14.00 órától 19.00 óráig.

A döntés ellen nem lehet fellebbezni, szervezők kizárólag a Kúriához fordulhatnak jogorvoslatért. A felvonulást hagyományosan a Szivárvány Misszió Alapítvány szervezi, de e szerint a határozat szerint az Amnesty bejelentése a 30. Pride-ra vonatkozik, és annak szervezéséből a Szivárvány Misszió Alapítvány kivonta magát – írja a lap.

A határozat a szigorított gyülekezési törvényre és az Alaptörvény legújabb módosításaira hivatkozik, amely szerint egy gyűlés megtiltható, ha az sérti a gyerekek alapvető jogait. A tiltó határozat alapjául a rendőrség 2020 utáni Budapest Pride-on készült videókra és fényképekre hivatkozik, melyek szerintük alapot adnak a felvonulás betiltására az új jogszabályok alapján.

A csatolt fotókon egymásra mosolygó és csókolózó párok, táncoló fiatalok és dragek láthatók. De mellékeltek olyan képeket is, ami nem is a felvonuláson, hanem a Budapest Parkban készült, valamint olyan videót is, amin egy lány megkéri barátnője kezét.

A Kúria szerint a rendőrség megalapozatlanul tiltotta be a vasárnapi LMBTQ-tüntetést is

Mint arról beszámoltunk, az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Szivárvány Misszió Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) június 1. vasárnapra tervezett transz- és homofóbia elleni vonulását a rendőrség nemrég ugyancsak az alaptörvény legutolsó, 15. módosítására hivatkozva tiltotta be.

Az öt jogvédő szervezet a Kúrián támadta meg ezt a tiltó határozatot, amely szerintük azért is érthetetlen volt, mert a rendőrség néhány nappal korábban, május 17-én nemcsak tudomásul vette, hanem biztosította is egy LMBTQI-jogi demonstráció megtartását. A legfelsőbb bírói fórum szombaton megalapozatlannak nevezte a mini-Pride betiltását, a rendőrség határozatát megsemmisítette, a hatóságot pedig új eljárásra, valamint a perköltség megfizetésére kötelezte.