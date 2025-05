Döntött a Kúria, a rendőrség megalapozatlanul tiltotta be a most vasárnapi LMBTQ-tüntetést

rendőrség;felvonulás;tüntetés;betiltás;Budapest Pride;Kúria-döntés;LMBTQ-közösség;

2025-05-31 18:01:00 CEST

A rendőrség határozatát a legfelsőbb bírói fórum megsemmisítette, a hatóságot új eljárásra, valamint a perköltség megfizetésére kötelezte.

A Kúria szerint megalapozatlan volt a mini-Pride, azaz a június 1-jén vasárnapra öt jogvédő szervezet által tervezett, a transz- és homofóbia elleni vonulás rendőrségi betiltása, amelynél a hatóság az alaptörvény legutolsó, 15. módosítására hivatkozott – derült ki a hvg.hu szombati írásából.

Az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Szivárvány Misszió Alapítvány (a Budapest Pride szervezője) és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) az LMBTQ-közösség melletti kiállás mellett – ahogy arról mi is bezámoltunk – arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a transz emberek már öt éve szenvednek a nem jog elismerését tiltó jogszabályi rendelkezéstől.

Az öt szervezet a Kúrián támadta meg a tiltó határozatot, amely szerintük azért is érthetetlen volt, mert a rendőrség néhány nappal korábban, május 17-én nemcsak tudomásul vette, hanem biztosította is egy LMBTQI-jogi demonstráció megtartását. A Kúria szombati közleményében kiemelte, hogy ebben az ügyben kellett első ízben alkalmaznia az alaptörvény 2025. április 15-étől hatályos tizenötödik módosítását, amely szerint „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, és ez a jog – az élethez való jog kivételével – minden más alapvető jogot megelőz, így a békés gyülekezéshez való alapjog is bármilyen mértékben korlátozható, akár az utóbbiak – adott körülmények közötti – kiüresedésére tekintet nélkül”.

Csakhogy a rendőrség határozata a bejelentés megfogalmazásán, a vonulás és gyűlés helyszínén, valamint azon nyilatkozaton kívül, hogy a gyűléshez bárki – akár gyermek is – csatlakozhat, a lefelsőbb bírói fórum szerint egyetlen értékelhető tényt sem tartalmaz. – A határozat és az eljárás iratai alapján az sem volt megállapítható, hogy mi az a sajátos körülmény, amely folytán a gyülekezési hatóságnak meg kellett tiltania a gyűlést, miközben két héttel korábban hasonló tárgyú gyűlések megtartását nem tekintette az alaptörvénybe ütközőnek, hanem azokat tudomásul vette – derült ki a határozatból, amellyel a betiltó határozatot megsemmisítette, és a rendőrséget új eljárásra és új határozat hozatalára kötelezte, felhívva a figyelmét a bejelentett gyűlés tervezett időpontjára, valamint az együttesen 224 ezer forint perköltség megfizetésére, Azt, hogy az ügyben az Európai Unió Bíróságához kelljen fordulni, a Kúria nem találta szükségesnek.