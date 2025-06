Magyarország újra szégyenpadra ülhet egy kicsit, tényleg Szerbiával állunk egy szinten a szabadságjogok tiszteletében

Egyre szűkülő mozgástérrel rendelkeznek a civil társadalom szereplői világszerte. A világ lakóinak mindössze három és fél százaléka él olyan országokban, ahol a civil társadalom korlátlan szabadságjoggal rendelkezik. Ezzel szemben több mint 72 százalék olyan államban él, ahol a regnáló kormány megnehezíti a civil szervezetek munkáját, és korlátozza a szabadságjogokat. Ez derült ki az Atlas der Zivilgesellschaft legutóbbi jelentéséből.

A dokumentumot a Brot für die Welt nevű protestáns segélyszervezet megbízásából a Civicus hálózat állítja össze, a civil szervezetektől világszerte gyűjtött adatok alapján.

A jelentésből egyértelműen kiviláglik, hogy a jogállamiság világszerte nagy nyomás alá kerül. Az egyes országokat öt kategóriába sorolják a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a sajtószabadság tiszteletben tartása alapján.

A dokumentum szerint hétmilliárd ember él olyan területen, ahol nem tartják teljesen tiszteletben a civil társadalmat. A kormányok korlátozzák a polgári szabadságjogokat, zaklatják, letartóztatják vagy akár meg is gyilkolják a kabinettel szemben kritikus ellenzékieket. A legsúlyosabb jogsértéseket jegyezték fel a vizsgált 197 országból 115-ben. 2024-ben kilenc országot minősítettek le az előző évhez képest: Grúziát, Burkina Fasót, Kenyát, Perut, Etiópiát, Szváziföldet, Hollandiát, Mongóliát és a palesztin területeket. Javult ugyanakkor kilenc másik ország - Jamaica, Japán, Szlovénia, Trinidad és Tobago, Botswana, Fidzsi-szigetek, Libéria, Lengyelország és Banglades - besorolása.

Mint a dokumentum megállapítja, a jogállamiság intézményeit gyakorta támadják a jobboldali populista és libertárius csoportok. Az emberi jogi aktivistákat, a szabadságjogok képviselőit gyakorta „a nép ellenségeinek” kiáltják ki. Megtagadják tőlük a végrehajtó hatalom ellenőrzésének vagy a kisebbségi jogok védelmének lehetőségét. Ugyanakkor egyre többször fogadnak el olyan törvényeket, amelyeket kifejezetten a civil szervezetek elnyomására alkalmaznak. Az egyes kormányok visszaélnek a meglévő törvényekkel, vagy új jogszabályokat fogadtatnak el az adott ország parlamentjével a civil társadalom szereplőivel szemben vagy az újságírók munkájának akadályozása érdekében.

A civil társadalom azonban nem hagyja magát – állapítja meg a jelentés. A civil szervezetek és aktivisták világszerte próbálnak az igazságszolgáltatásra támaszkodni, pereket indítanak jogaik védelmében, illetve a társadalmi és ökológiai fejlődés előmozdítása érdekében.

Magyarországot a korlátozott kategóriába sorolták a jelentés készítői, miközben az Európai Unió tagállamainak túlnyomó része a „zöld sávban” található, tehát a teljesen szabad vagy az inkább szabad kategóriában. Igaz, a 27 EU-tagállamból csak 12-t soroltak be a teljesen „nyitott” társadalmak közé, tehát ennyi ország garantálja maradéktalanul a civil társadalom szabadságjogait.

Németország is csak a második kategóriában

Akad a jelentésnek meglepő része is. Például az, hogy Németországot csak a második kategóriába sorolták. Mint a Tagesschau honlapja írta, főként a gyülekezés vagy a véleménynyilvánítás szabadságához való joggal kapcsolatban történtek jogsértések. Többek között a Last Generation klímavédelmi csoport elleni rendőri fellépés állhat a gyengébb helyezés mögött. Hollandia is ebbe a kategóriába esett vissza az idei jelentésben. Az ottani békés klímatüntetéseket „aránytalan intézkedésekkel”, például vízágyúk bevetésével szakították meg; a tüntetőket a "Palesztináért" szolidaritási rendezvényeken is megtámadták. Emellett aktivisták tömeges megfigyelésére is fény derült – bírálja Civicus. Szintén csak a második kategóriába kapott besorolást az Egyesült Államok.