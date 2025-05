Megszólalt az Európai Bizottság, az Orbán-kormányt kéri az átláthatósági törvény javaslatának a visszavonására

Orbán-kormány;Európai Bizottság;felszólítás;átláthatósági törvény;

2025-05-23 20:16:00 CEST

Ha a jogszabályt jelenlegi formájában fogadják el, nem fognak habozni, hogy megtegyék a szükséges lépéseket.

Az Európai Bizottság azt kéri Orbán Viktor kormányától, hogy vonja vissza az átláthatóságról szóló törvény javaslatát. Az Európai Bizottság egyik szóvivője a Népszava kérdésére elmondta, ha a jogszabályt jelenlegi formájában fogadják el, az az uniós alapelvek és jogszabályok súlyos megsértését jelentené. Nem fognak habozni, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, ha elfogadják – tette hozzá a szóvivő.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a civil társadalom szerepének, és továbbra is elkötelezett a gyülekezési szabadság védelme mellett, a civil társadalom munkáját EU-szerte elősegítő környezet kialakítását is támogatják, többek között a finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében is. 2024 őszén az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé vitte Magyarországot, mert úgy véli, hogy a Szuverenitási Hivatal létrehozásáról és annak vizsgálati tevékenységéről szóló törvény sérti az uniós jogot.

Mint ismert, a fideszes Halász János múlt kedden éjfél előtt adta be az átláthatósági törvény javaslatát, amely szerint a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal javasolhatja, hogy az Orbán-kormány vegye jegyzékre azokat a „külföldről támogatott szervezeteket, amelyek tevékenysége a megítélése szerint veszélyezteti Magyarország szuverenitását. A listán szereplő szervezet csak a „pénzmosás elleni szerv” engedélyével fogadhat el külföldi támogatást, és az állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékából sem részesülhet. Vezető tisztségviselői, alapítói, valamint felügyelő- vagy ellenőrző bizottságának tagjai kiemelt közszereplőkké válnak, kötelesek vagyonnyilatkozatot is tenni, azt el kell küldeniük az igazságügyi miniszternek, a tárca pedig az Orbán-kormány honlapján nyilvánossá teszi a vagyonnyilatkozatokat. A magyarországi bankoknak folyamatosan figyelniük kell a listázott szervezet számláit, a „pénzmosás elleni szerv” pedig helyszíni ellenőrzéseket végezhet nála, ami azt jelenti, hogy minden iratba, számítógépbe, adathordozóba belenézhet és másolatot is készíthet. Ha a hatósági ellenőrzés alapján felmerül, hogy a szervezet a pénzmosás elleni szerv engedélye nélkül külföldi támogatást fogadott el, közigazgatási bírságra számíthat, amelynek összege a támogatás huszonötszöröse. Pluszbüntetésként a támogatásnak megfelelő összeget is el kell utalni a Nemzeti Együttműködési Alapnak.

A jogszabály a szuverenitás védelméről szóló nemzeti konzultáció eredményeire hivatkozik, azt állítva, hogy a magyarok elsöprő többsége mondott nemet arra, hogy az életünket alapvetően befolyásoló kérdésekben mások döntsenek helyettünk. A tervezet szerint a közélet befolyásolására irányuló tevékenységnek minősül például a „demokratikus vita, valamint az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló” tevékenység. Külföldinek számít, így tilos az adomány, előfizetés a kettős magyar állampolgártól, de üldözendő pénzforrás lett a pályázati úton elnyert – így az EU-s – támogatás is.

A törvényjavaslat benyújtását hatalmas felhördülés követte, az Orbán-kormánytól független magyarországi média és civil szervezetek mellett bírálták a magyar Országgyűlésben és az Európai Parlamentben is.