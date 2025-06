Ha orosz jogvédő vagy, játszi könnyedséggel Vlagyimir Putyin börtönébe zárnak

Oroszország;emberi jogok;politikai foglyok;

2025-06-03 13:28:00 CEST

Már azért vád alá kerülhet egy ügyvéd, mert a munkáját végzi - mesélte a Népszavának Dimitrij Aniszimov, az orosz emberi jogi szervezet, az OVD-Info szóvivője. 2021 óta külföld ügynökökként tartják számon .

A 20 éves, egykor az orvosi egyetemen tanuló Daria Kozireva Szentpéterváron született. 2022. december 19-én vette őrizetbe szülővárosában az orosz rendőrség, amiért, idézzük: „sorozatosan hiteltelenítette” az orosz fegyveres erőket.

Kozireva bűnei között az szerepelt, hogy kitett több posztert, amin az ukrán Tarasz Sevcsenko költő verse, a függetlenségről szóló Testamentum szerepelt. Többször elítélte az orosz inváziót Telegramon és az utcákon egyaránt, és erről egy YouTube-csatornának is beszélt. A fiatal nő egy évig ült előzetes letartóztatásban, ahol többször, akarata ellenére pszichiátriai értékeléseknek vetették alá. Végül összesen két év és nyolc hónapra ítélték, amit egy orosz munkatáborbörtönben kell töltenie.

Igor Barisnyikov 64 éves, a Kalinyingrádi területen él. A szovjet időkben mérnökként dolgozott, majd 1991-ben Magnyitogorszkban nyitott több élelmiszerboltot. Barisnyikov bűne, hogy a közösségi oldalon posztolt az ukrán szülészeti klinika orosz bombázásáról, a bucsai civilek mészárlásáról és összességében az orosz hadsereg ukrán polgárok ellen elkövetett atrocitásairól. Emiatt házkutatást tartottak nála és 96 éves édesanyjánál is. 2022-ben több vádpontban is bűnösnek találták, többek között abban, hogy „szándékosan osztott meg hamis információkat” az orosz hadseregről. Hét és fél évet kapott munkatáborban. Közben édesanyja meghalt, a temetésére nem engedték el. Barisnyikov rákbeteg, ellátást ritkán és késve kap. A leveleit, legyen szó ismerősökről vagy jogi képviselőkről, hol megkapja, hol nem. A telefonálási lehetősége „szünetel” és megtiltották neki, hogy politikai ügyekről beszélgessen rabtársaival. (Még 2022-ben Oroszország budapesti nagykövetsége a Népszavát is megvádolt azzal, hogy „lejáratja” a Vlagyimir Putyin parancsára Ukrajna ellen 2022. február 24-én indított különleges katonai műveetet, értsd: a háborút – a szerk.)

A fenti két esetben említett munkatáborok a gulágok utódai és bár a körülmények valamennyire mások, továbbra is jelentős az erőszak, a zsúfoltság és az embertelen körülmények. A börtönben rejtélyes körülmények között elhunyt ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij korábban úgy nyilatkozott róluk, hogy olyanok, mint a kínai munkatáborok, ahol folyamatos a kontroll és virágzik a besúgás kultúrája. „Emellett naponta ötször kötelező orosz propagandaműsorokat néznünk” – fűzte hozzá Alekszej Navalnij

Kozirevát és Barisnyikovot is a legismertebb független orosz civil jogvédő szervezet, az OVD-Info ügyvédei képviselik. Olyan embereknek nyújtanak jogi segítséget, akiket az orosz hatóságok politikai okokból üldöznek. „A tüntetéseken letartóztatottak segítésével kezdtük a munkánkat, de miután Oroszország lerohanta Ukrajnát, kiterjesztettük jogi szolgáltatásainkat a politikai üldözöttekre is. Ma a fókuszunk főleg a politikai bebörtönzötteken van, jelenleg közel 100 kliensünk van” - válaszolta a Népszava írásban feltett kérdéseire Dimitrij Aniszimov, az OVD-Info szóvivője.

A szervezetnek egész héten nullától 24 óráig üzemelő segélyvonala és Telegramon elérhető chat-felülete van. Átlagban kilenc hívás és 140 üzenet érkezik be hozzájuk egy nap. „Ügyvédeink hetente körülbelül 45 alkalommal mennek tárgyalásokra, meghallgatásokra, fogdába, házkutatásokra, vagy börtönvizitekre" - részletezte feladataikat a szóvivő, hozzátéve,

a nagyobb tüntetéshullámok alatt a hívások, üzenetek száma több tízezerre emelkedik.

„Szerencsére kiterjedt és bevethető önkéntes hálózatunk van, akik segítenek kezelni ezt a mennyiséget is.”

Aniszimov szerint a Putyin-rezsim 2021 óta külföldi ügynökökként tartja őket számon, és folyamatosan blokkolják a weboldaluk elérhetőségét. „Akárhányszor új weboldalt és Telegram-oldalt nyitunk, blokkolják a felhasználók elől, mondván megsértettük a külföldi ügynökökre vonatkozó törvényt. Ezt azzal magyarázzák, hogy nem adunk be negyedévente pénzügyi beszámolót az igazságügyi minisztériumnak, és nem teszünk közzé figyelmeztetést minden egyes tartalmunkhoz, aminek a törvény szerint így kellene kinéznie: EZT A TARTALMAT (INFORMÁCIÓT) AZ OVD-INFO KÜLFÖLDI ÜGYNÖK SZERVEZETKÉNT KÉSZÍTETTE, TOVÁBBÍTOTTA VAGY KÜLDTE. Mi erre nem vagyunk hajlandóak” - írta Aniszimov.

A szóvivő szerint Oroszországban veszélyben vannak az emberi jogi ügyvédek is, különösen azok, akik politikai bebörtönzötteket képviselnek. Elvehetik a praktizáláshoz való engedélyüket, vád alá helyezhetik őket, de megesett az is, hogy megverték őket. „Néhányan már vádlottak lettek csupán azért, mert a munkájukat végezték. Négy ügyvéd, aki Alekszej Navalnijt védte, például büntetővád alatt áll, hárman közülük már börtönben vannak. A hatóságok pedig azzal is megsértik az ügyvédek jogait, hogy korlátozzák a klienseikkel való kapcsolattartást” - tette hozzá Aniszimov.

Az OVD-Info szóvivője a börtönkörülményekről azt mondta, az országban a rossztól a katasztrofálisig terjednek. „Az alapvető tisztálkodás lehetőségei sincsenek meg sokszor, meleg ruha sem, az étel pedig nagyon rossz minőségű. Ezen felül az orvosi ellátás egyenesen szégyenteljes. Legjobb esetben gyenge fájdalomcsillapító vagy vitamin az, ami elérhető. Komoly, krónikus betegségekre nincs is ellátás. Elméletben a börtönből hívható orvos, gyakorlatilag ez sok pluszmunkával jár, így a legtöbbször nem teszik meg, vagy akár heteket kell rá várni. Ha valakinek olyan rossz az állapota, hogy intenzív osztályos ellátására szorulna (ami civil kórházakban van csak), az ügyvédeknek hegyeket kell megmozgatniuk, hogy időben bekerüljenek. És sokszor nem kerülnek be."