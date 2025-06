Jeszenszky Géza: Biztos, hogy célszemély voltam

merénylet;támadás;emberölés kísérlete;Jeszenszky Géza;

2025-06-03 14:56:00 CEST

A kalapáccsal megtámadott volt külügyminiszter a jövő héten már előadást tart Ukrajnáról. Az ukránok elleni hangulatkeltést rendkívül méltatlannak nevezte, és támogatja, hogy az ország megkezdhesse az EU-csatlakozási folyamatát.

„Először azt hittem nem olyan komoly a sérülés, mert csak vérzett, de aztán kiderült, hogy koponyasérülés, amit szerencsére gyorsan megállapítottak. Megoperáltak, megvan a remény, hogy teljesen rendbe jövök és még a sízésemet sem fogja befolyásolni” – mondta Jeszenszky Géza, az Antall-kormány korábbi külügyminisztere, volt nagykövet a Klubrádióban.

A 83 éves Jeszenszky Géza az őt és feleségét ért életveszélyes támadásról úgy nyilatkozott: – Biztos, hogy célszemély voltam, hiába mondta az elkövető, hogy el volt keseredve és csak azt ütötte le, aki az útjába került, ugyanez az ember, ugyanígy az udvarunkon megtámadott két éve.”

Arról számolt be, hogy a tervek szerint a jövő héten megtartja előadását arról, Ukrajnára végül is barátként vagy ellenségként kell tekinteni. Hogy miért lehetett belőle célszemély, a lehetséges indokokról azt mondta: „Egyrészt, ma is létezik egy kampány, ami teljes blődség, hogy az Antall-kormány lemondott Kárpátaljáról. Az akkori szerződésben egyébként komoly kisebbségvédelmi eredmények voltak és azt az akkori kormánykoalíció és az ellenzék is támogatta.

Másrészt én azért nem rejtem véka alá a véleményem politikai-közéleti kérdésekben, ma pedig bátorítást kap, hogy a poloskákat el kell tiporni.”

Jeszenszky Géza egyébként rendkívül méltatlannak tartja az Ukrajna elleni hangulatkeltést. „Gondoljunk a magyar '56-ra, ami egy csodálatos dolog volt. Az 13 napig tartott, az ukránok ehhez képest három éve harcolnak, ugyanazzal az erővel szemben” – mondta. Majd azzal folytatta: „Ukrajnának is az az érdeke, hogy minden szomszédjával a lehető legjobb viszonyban legyen, vagyis például adja meg a kisebbségek politikai és kulturális jogait”. Hozzátette, messzemenőkig támogatja Ukrajna EU-csatlakozását is, ami persze még nincs napirenden a közeli jövőben.

A volt diplomata a Népszavának írt levelében részletezte, hogy éppen a feleségével tartott hazafele, amikor a kapu bejáratában egy nagy ütést érzett a fején. „Első benyomásom az volt, hogy egy tégla eshetett le a mennyezetről. Mielőtt megfordulhattam volna, jött egy második csapás. Egy sapkát viselő álarcos férfi akart megölni. Először vascsőre gondoltam. Próbáltam rúgással távol tartani, de talán visszalökött és a hátamra estem. Ekkor Editre, a feleségemre sújtott, de egy közelben álló férfi – ezt látva – próbálta lefogni így csak kisebb volt az ütés és nagy púpot okozott” – írta.

Jeszenszky Géza életveszélyes koponyasérülést szenvedett, kórházba szállították és sürgősségi műtéten esett át. A volt külügyminiszter felidézte, hogy az elmúlt években több fenyegetést is kapott, főként az 1993-as magyar–ukrán államközi szerződés miatt, amelyet külügyminiszterként ő intézett el. Sőt, állítása szerint ugyanez a férfi már korábban is megtámadta.

A Jeszenszky Gézát és feleségét ért életveszélyes támadásról eddig a közélet legtöbb szereplőjének sikerült a jó ízlés határain belül megnyilvánulnia, kedden azonban fia, Jeszenszky Zsolt a kormánypárti Pesti Srácokon arról írt, apja a közéleti megnyilvánulásaival évek óta „a sátánt” szolgálja.