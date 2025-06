Budapesten már készülnek a tízperces figyelmeztető leállásra, kár, hogy a vonatok egy átlagos napon is késnek ennyit

Budapest;késés;MÁV;felkészülés;tömegközlekedés;leállás;BKK;

2025-06-04 05:45:00 CEST

Egyelőre a BKK sem tudja, pontosan hogyan zajlik majd a közösségi közlekedés pénteki leállása. A hatás még kérdésesebb.

A csődárnyék ellenére erősen meglephette a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) a főpolgármester bejelentése a közösségi közlekedés pénteki, általános, tíz perces leállásáról. A Népszava információi szerint nem volt előzetes egyeztetés az akcióról. A BKK lapunknak küldött, mindenféle konkrétumot nélkülöző válasza arra utal, hogy semmilyen formában nem készültek fel a helyzetre.

A többi között megkérdeztük a főváros közlekedésszervező cégét, hogy 11 óra 50 perckor minden jármű megáll-e ott, ahol éppen van, függetlenül attól, hogy megállóban van-e vagy sem? Kinyitják-e az ajtókat? Az utasok fel- és leszállhatnak-e? Ez már csak azért is érdekes, mivel alapesetben a járművek nagy része minden bizonnyal éppen két megálló között lenne. Ha az utasok be lesznek zárva, akkor ez sokakban rossz érzést kelthet. Ha viszont kinyitják az ajtókat, akkor a nagy forgalmú utakon, például a Nagykörúton balesetveszélyes helyzetek adódhatnak. Különösen igaz ez a metróra, ahol 10 percet a föld alatt ragadni vélhetőleg nem tartozik a leginkább várt programok közé. Ha viszont csak annyi járművet engednek ki a forgalomba, amennyi elfér a megállókban, akkor ez átmeneti járatritkítással járat. Az pedig nehezen elképzelhető, hogy minden járművet éppen a megállóban ér a bejelentett időpont.

A BKK arra sem tudott vagy akart válaszolni, hogy a korábbi utasforgalmi adatok szerint hány járatot, vonalat, utast érint a pénteki akció.

Mindössze annyit közölt, hogy „megkezdte a 10 perces leállás technológiájának részletes kidolgozását” és a „részletekről a későbbiekben fognak tájékoztatást adni”.

Mint írták „a társaság folyamatosan egyeztet a fővárosi önkormányzattal, és további változások és tulajdonosi döntés esetén időben tájékoztatja a közvéleményt”. A főpolgármester által kért csődhelyzeti vészforgatókönyvön is dolgoznak a BKK szakemberei. Azt is nyomatékosították, hogy a BKK oldaláról nem merült fel a tarifamegállapodás felmondása. (A BKK, a MÁV és a Volán a megrendelt szolgáltatások alapján osztják meg a menetdíj-bevételeket, a Budapest-bérletek esetén 28-72 százalékban, a vármegyebérletek bevételét 46-54 százalékban. A közösségi közlekedésre adott 12 milliárd forintos állami normatíván is osztozkodnak.)

„Meglepő és valójában a helyzet súlyossága szempontjából megnyugtató is, hogy milyen élesen elhárította a tavaly aláírt tarifamegállapodás újratárgyalásának a sajtóban megjelent lehetőségét a városvezetés. Holott való igaz, hogy az agglomerációból érkezők által megváltott teljes árú vármegyebérletek árának csak a felét kapja meg a főváros - így a budapestiek által vett bérlethez képest feleannyit fizet a BKK-nak az, aki a kombinált terméket veszi. Az állam nyugodtan kipótolhatná ezt és adhatna többet, hisz az agglomerációs közlekedés állami feladat. Persze amellett, hogy a tarifaközösség mai előnyeit és a diákbérletek után érkező állami menetdíj-kiegészítést megtartjuk” – mondja

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője, aki abban is kételkedik, hogy a Karmelitát különösebben meghatná egy 10 perces leállás, hiszen a MÁV-nál mindennapos, hogy 10 percet vagy még annál is többet álldogálnak a vonatok, és egész országrészek bénulnak le.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesterrel közösen szerdára rendkívüli együttes pénzügyi és közlekedési bizottsági ülést hívtak össze. „Egyetlen hivatalos egyeztetés nem volt a közgyűlési frakciók között a múlt heti inkasszó óta, pedig többször kértük. Karácsony Gergely a Podmaniczky Mozgalommal végül csütörtökre hívott össze egy megbeszélést. Ezzel az összevont bizottsági üléssel legalább elindul egy Budapest működőképességének megőrzését célzó folyamat” – vélekedik Vitézy Dávid, aki szerint mindenki számára hasznos lesz a Kiss Ambrus főigazgatótól várt beszámoló a pontos pénzügyi helyzetről, illetve a BKK tájékoztatása az általuk készített vészforgatókönyvről.

A közlekedési bizottság elnöke úgy véli, világos politikai üzenetet kell küldeni a város csődveszélyéről a kormánynak és a budapestieknek, amelyben megjelölik a határidőket és a mérföldköveket. Mint mondja: a főváros már többször farkast kiáltott az elmúlt években, így most sokan kételkednek a helyzet súlyosságában. Éppen ezért a korábbiaknál egyértelműbben kell fogalmaznia a városvezetésnek. A bizottsági ülésen rögzítenék: a szolidaritási hozzájárulás teljes, 89 milliárd forintos behajtása a fővároson ellehetetleníti a közszolgáltatások jelenlegi színvonalon való fenntartását, ennek felelőssége a kormányt terheli. Vitézy abban bízik, hogy megismerhetik a pontos likviditási tervet, a fővárosi tulajdonú cégek vészforgatókönyveit és a szolidaritási hozzájárulást érintő perek lehetséges kimeneteleit.

Mint arról beszámoltunk: az államkincstár a múlt héten 10,2 milliárdot vont le a főváros számlájáról, amely így a működésképtelenség határára sodródott. Karácsony Gergely rendkívüli intézkedéseket jelentett be és likviditási tanácsot hívott össze, amely azóta is mindennap ülésezik.