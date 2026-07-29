Fontos és nehéz összecsapások előtt a válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott és az U21-es csapat jelenlegi keretének itthon játszó tagjai vasárnap óta Telkiben készülnek az október eleji selejtezőkre. A Svájc és Lettország ellen hangoló felnőtt válogatottal kapcsolatban Bernd Storck szövetségi kapitány tegnap elmondta: Böde Dániel és Priskin Tamás sérülés miatt biztosan nem, Korcsmár Zsolt és Lovrencsics Gergő elképzelhető, hogy nem állhat a nemzeti tizenegy rendelkezésére. Közben Csányi Sándor, az MLSZ elnöke azt várja Storcktól, hogy a lehető legtovább tartsa versenyben a fociválogatottat.