A legtöbb családnak mindössze egy-két hét áll rendelkezésre, hogy nyáron elutazzon és élményeket gyűjtsön. Ma már az interneten előzetesen mindent lecsekkolhatunk, de vajon érdemes-e az utolsó kis részletig előre megismerni az úti célunkat, vagy hagyjunk lehetőséget arra, hogy meglepetések érjenek bennünket?
Egyelőre a BKK sem tudja, pontosan hogyan zajlik majd a közösségi közlekedés pénteki leállása. A hatás még kérdésesebb.
Szűk azoknak a sportszövetségeknek a köre, amelyek a lelki, mentális felkészítésre nagyon komoly hangsúlyt fektetnek – mondta Kárpáti Róbert sportpszichiáter. Szerinte Milák Kristófot könnyű megtalálni, ott van a dobogó első és második fokán, ettől kezdve pedig túl sok magyarázatot nem kell adnia semmire. Interjú.
Miközben a kormánypárt, a Fidesz a „csak a béke” jelszavával kampányol hónapok óta, meglepőnek tűnik, hogy Böröndi Gábor már a honvédséget is háborús kifejezéssel „hadseregként” emlegeti.
Két kedvenc számában, 400 és 200 méter vegyesen próbálja meg kiharcolni az olimpiai szereplést. Utóbbiban még mindig az ő 2015-ös ideje a világrekord.
A kormányfő egy laktanyában az agresszor Oroszország említése nélkül beszélt elrettentésről, a szomszédos háborúról, a Nyugatról áramló fegyverekről, a szankciókról és a migránsokról.
Tizenhét játékossal kezdi el a felkészülést a magyar labdarúgó-válogatott jövő hétfőn Telkiben a június 11-től tizenegy különböző országban (köztük Magyarországon a Puskás Arénában) zajló Európa-bajnokságra.
Változik a természettudományos tantárgyak követelményrendszere is, fizikából, kémiából, biológiából projektmunkára is lehetőség lesz.
Az MTK Budapest már Törökországban készül a labdarúgó NB I folytatására, több csapat ezen a héten utazik el. A mezőnyből egyedüliként a DVSC Magyarországon marad.
A magyar labdarúgó-válogatott keretének öt tagja már Telkiben készül az Oroszország elleni barátságos mérkőzésre és az andorrai világbajnoki selejtezőre.
A hétvégén a dohai világkupaversenyen győztes olimpiai bajnok Berki Krisztián mindent alárendel a 2020-as tokiói megmérettetésnek - közölte a sportoló egy televíziós interjúban.
Jól áll a Fidesz-KDNP a felkészüléssel a jövő évi választásokra, a kampánystáb és a választókerületi elnökök már megvannak, és majdnem mindenhol eldőlt az is, kik indulnak az egyéni körzetekben - ezt a Fidesz frakcióvezetője közölte az állami rádióban.
A Magyar Liberális Párt arra szólította fel a főváros vezetését, hogy minden erejét koncentrálja arra, hogy Budapestet biztonságosan működtesse a téli időszakban, és már most kezdje meg a felkészülést a jövő télre.
Az ország felkészült a rendkívüli hidegre, a hajléktalanellátó rendszer, valamint a Belügyminisztérium (BM) irányítása alá tartozó szervezetek munkatársainak felkészítése megtörtént, a földgázellátás pedig folyamatos - mondta egybehangzóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a BM és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) egy-egy államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.
A DVTK már tegnap munkához látott, míg további hét, a labdarúgó OTP Bank Ligában érdekelt egylet ezen a héten kezdi a felkészülést a bajnokság februári folytatására.
A magyar férfi kézilabda-válogatott szerdán megkezdte a felkészülést a januári, franciaországi világbajnokságra.
A "havas készültség" elrendelésével felkészült a havazásra a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport. A társaság közleményében azt írta, ennek értelmében a meteorológiai előrejelzésnek megfelelően mindig a szükséges létszámmal és eszközzel áll készenlétben a havas szolgálat, szükség esetén késlekedés nélkül elkezdi a hóeltakarítást, illetve a havazást megelőző előkészítést.
Nikolics Nemanja sérülés miatt még azelőtt kiesett a magyar labdarúgó-válogatott Telkiben készülő keretéből, hogy csatlakozott volna a társakhoz, azonban a gólerős támadó hiányában is 29 futballista bízhat abban, hogy lehetőséget kap Bernd Storcktól az Andorra és Svédország ellen következő megmérettetéseken. A kerettagok többsége „mérkőzéssel a lábában” látott munkához az edzőközpontban.
A labdarúgó világbajnoki-selejtezők idején majdnem a teljes élvonalbeli mezőny lekötött egy-egy felkészülési találkozót, így készülve a hétvégén folytatódó NB I-es bajnokságra. A sereghajtó Diósgyőr a múlthéten néhány napra zempléni edzőtáborba vonult, pénteken pedig már a szlovák élvonalbeli Zemplín Michalovce vendégeskedett a borsodi csapat edzőpályáján.
A magyar labdarúgó-válogatott és az U21-es csapat jelenlegi keretének itthon játszó tagjai vasárnap óta Telkiben készülnek az október eleji selejtezőkre. A Svájc és Lettország ellen hangoló felnőtt válogatottal kapcsolatban Bernd Storck szövetségi kapitány tegnap elmondta: Böde Dániel és Priskin Tamás sérülés miatt biztosan nem, Korcsmár Zsolt és Lovrencsics Gergő elképzelhető, hogy nem állhat a nemzeti tizenegy rendelkezésére. Közben Csányi Sándor, az MLSZ elnöke azt várja Storcktól, hogy a lehető legtovább tartsa versenyben a fociválogatottat.
Magyarországon játszó futballistákkal hétfőtől Telkiben készül a Bernd Storck vezette magyar labdarúgó-válogatott a szeptemberben kezdődő világbajnoki selejtezőkre. Az első napon sérülések miatt két új játékost hívott be a német szakember, aki a jövőben új stábtagokkal dolgozhat együtt a válogatott élén.
Négy különböző helyszínen készülnek Rióra vívóink. Párbajtőr olimpikonjaink Tatán edzenek, Szász Emese, Boczkó Gábor, Imre Géza, Rédli András és Somfai Péter felkészülését számos szakember mellett 25 edzőpartner segíti.
Magyarország alapvetően jól felkészült bármilyen nukleáris vagy sugárzással járó veszélyhelyzetre, balesetre - mondta Chris Dijkens, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) missziójának vezetője Budapesten.
Tarlós István főpolgármester utasítására a főváros cégei mindent megtesznek azért, hogy enyhítsenek a lakosság hőségérzetén - a Főpolgármesteri Hivatal Kommunikációs Igazgatóságának közleményét az MTI adta közre.
Már csak hat mérkőzés választja el a világelitbe tavaly feljutó magyar férfi jégkorong-válogatottat a májusi világbajnokságtól. Felkészülésként a "hokimaraton" elnevezésű mérkőzéssorozat keretein belül küzdenek meg Vas Mártonék ma első ellenfelükkel, Ausztriával a Tüskecsarnokban.
Kiss László szövetségi kapitány egyelőre nem tudott egyeztetni Hosszú Katinkával a következő időszakban esedékes edzőtáborozásokról, jóllehet, a nyári riói olimpiára készülő legjobb magyar úszók egy része már megkezdte a felkészülést az ötkarikás játékokra - írja az origo.hu.
Az úszók szövetségi kapitánya szerint a Nemzeti Sportközpontok (NSK) legfrissebb javaslata szinte teljesen ellehetetleníti a sportolók normális felkészülését a decemberi rövidpályás Európa-bajnokságra, ami a riói olimpiai szereplés színvonalára is kihat.
Intézkedési tervet dolgozott ki a győri önkormányzat, hogy könnyebben kezeljék a városba érkező menekültek jelenlétét, koordinációs központot alakítanak ki, ahol a bevándorlók tisztálkodhatnak, élelmet kapnak és melegedhetnek - közölte a város polgármestere hétfőn sajtótájékoztatón, Győrben.
Benedek Tibor irányításával teljes kerettel kezdte meg a közvetlen felkészülést a magyar férfi vízilabda-válogatott a nyári világversenyekre hétfőn, a Margitszigeten.