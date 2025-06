Újra fognak Pepsit gyártani Magyarországon, az kerül az itthoni boltokba is

Magyarország;Szijjártó Péter;Pepsi;gyártás;Szentkirályi Ásványvíz Kft;

2025-06-03 18:57:00 CEST

A 11 milliárd forintos beruházáshoz a magyar állam 3,8 milliárd forint támogatást nyújtott.

A Szentkirályi Magyarország Kft. beruházása nyomán hazatér a Pepsi gyártása, innentől kezdve a magyarországi boltok piacain megtalálható Pepsi termékeket import helyett helyben fogják gyártani - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Szentkirályon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Szentkirályi Magyarország Kft. gyáravató ünnepségén elmondta, hogy ez az ásványvíz- és üdítőitalgyártó 2021-ben indult, nagyjából 11 milliárd forint értékű fejlesztési programjának az egyik mérföldköve, amelynek eredményeként jelentősen bővült a vállalat palackozó kapacitása. Beszédében kiemelte, hogy a beruházáshoz az állam 3,8 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve elő azt, hogy az ásványvizek, illetve a Pepsi termékek palackozási igényét helyben ki lehessen elégíteni. Innentől kezdve a Magyarországon elfogyasztott Pepsi termékeket immár nem valahonnan külföldről kell importálni (…) Tehát gyakorlatilag import helyett saját termelés - fogalmazott a politikus, akinek a Facebook-posztjából az is kiderül, hogy az eseményen megjelent Dobó Kata, a Pepsi reklámarca is.

Külön kitért a környezetvédelmi szempontokra is, kiemelve, hogy a kamionoknak ezentúl másfél millió kilométerrel kevesebbet kell megtenniük, ráadásul bővítették a víztisztítómű kapacitását és kiépült egy szennyvízkezelő üzem is. – A Szentkirályi továbbra is magyar egy nagy nemzetközi együttműködésben. Ezt mi, akik egy kis közép-európai nemzet vagyunk, nagyra értékeljük. Úgy, ahogyan a Pepsi-gyártás hazahozatala is nemcsak egy 11 milliárd forintos beruházás, hanem egy fontos érzelmi kérdés, úgy ez nekünk, magyaroknak érzelmi kérdés, hogy a felépített magyar brandek valóban magyar brandek maradjanak - szögezte le.

Szijjártó Péter tudatta, hogy az olasz vállalatok Magyarország a tíz legnagyobb beruházói közösség közt vannak, Olaszország a hatodik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, és tavaly először a negyedik legfontosabb exportpiaca is lett.

Megjegyezte, hogy az élelmiszeripar hazánkban amúgy is stratégiai ágazat, amelyik több mint 140 ezer embernek ad munkát. – Az elmúlt tíz évben 287 nagy élelmiszeripari beruházás jött létre Magyarországon a kormány támogatásával, összességében 1400 milliárd forint értékben, és ezek is hozzájárultak ahhoz nagymértékben, hogy tíz esztendő alatt eljutottunk oda, hogy ma egymillióval többen állnak munkában, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ennek a sok-sok élelmiszeripari beruházásnak az egyik következménye az lett, hogy ez az ágazat valóban válságálló lett, hiszen a Covid alatt sem volt például ellátási probléma Magyarországon - tette hozzá. Végül pedig közölte, hogy tavaly az ágazat termelési értéke 6650 milliárd forint volt, míg a koronavírus-járvány előtt ez 3800 forint körül alakult.

A Szentkirályi Magyarország Kft. az MTI-hez eljuttatott közleményében Alessandro Pasquale, a Mattoni 1873 ügyvezető igazgatója és tulajdonosa - Balogh Levente üzlettársa - hangsúlyozta, Magyarország iránti elkötelezettségük az elmúlt tíz évben folyamatos, eddig mintegy 40 millió eurót fektettek be az országban. Magyarország vonzó célpont a külföldi befektetők számára, a Pepsi-termékek hazai gyártása pedig jól példázza, hogy a magyar ipar képes világszínvonalon teljesíteni.

A Szentkirályi Magyarország Kft. családi kézben lévő élelmiszeripari vállalkozás. A Szentkirályi Magyarországot 2019-ben hozta létre a Mattoni 1873 Csoportot (korábban KMV) tulajdonló olasz Pasquale család, illetve a Szentkirályi Ásványvíz alapítója, Balogh Levente, miután a Mattoni 1873 Csoport 2018-ban felvásárolta a Pepsi termékek magyarországi gyártásával és forgalmazásával foglalkozó Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt. üzleti tevékenységét. A felvásárlást követően a tulajdonosok a Szentkirályi Magyarország vállalati márka alatt integrálták a korábbi Szentkirályi és magyar Pepsi operációkat.

Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Kft. 2024-ben mintegy 42,3 milliárd forint értékesítési nettó árbevételt ért el az előző évi mintegy 30,6 milliárd forinttal szemben. A társaság adózott eredménye tavaly mintegy 1,6 milliárd forint volt, a 2023. évi mintegy 2,5 milliárd forint után.