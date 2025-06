Margitsziget: az ásványvíz az úr

Rendkívül aggályosnak nevezte a Levegő Munkacsoport elnöke, hogy a Margitszigeten újraindítják az ásványvíz-palackozást, mivel ahhoz egyelőre ismeretlen mértékű környezetterhelés, illetve ipari tevékenység, továbbá talán jelentős tehergépjármű-forgalom is társul. Lukács András lapunknak azt mondta, nem véletlen, hogy jelenleg a sziget autómentes övezet, jó is lenne, ha így maradna, és a Margitsziget továbbra is rekreációs célokat szolgálna.