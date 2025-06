Gestapotroh Hungarorum

Mészáros Lőrinc;Magyar Péter;

2025-06-06 06:00:00 CEST

Nehéz lett volna nem észrevenni, hogy Mészáros Lőrincnek mindene megvan, még ha földi javai (néhai javaink) jó részét igyekszik is távol tartani a nyilvánosságtól. Vagy csak nem egy penibe járunk. Az azonban eddig nem igen derült ki igazán élesen, hogy van egy olyan dolog is a leggazdagabb magyar birtokában, ami pénzen nem megvehető. (Fogd meg a Lőrinc sörét!) Önérzete van Mészáros Lőrincnek, nem is akármekkora, targoncával tették be a bentlibe. Ha legközelebb egy polccal odébb áll, önértékelést is leemelhet, s hozzácsaphat egy csomagtartónyi zebramintás bűnbánatot.

Mészáros levelét megírta. Nem, nem a fideszes jövés-menésügyi miniszternek, aki már nemigen tudja jobban körbeírni a Lázár-infós műmájerkedésein, hogy a Mészáros vezetéknevű Lőrincekhez hasonló kullancsok luxizásából van neki személyesen elege (neki azért, mert a hatalmát veszélyezteti, millióknak másért, de ne akadékoskodjunk). Minden idők gázszerelője inkább Magyar Péternek írt nyílt levelet, mert megelégelte, hogy a Tisza elnöke sokat foglalkozik vele. Sorait legott csúsztatással kezdte, miszerint közösségimédia-profil híján válaszolt közleményben, neki ugyanis nincs ideje napi több poszt írogatására. Az odabökés Magyarnak szólt, akinek viszont (egek ura, ne hagyj el!) van. (Ahelyett, hogy utánozná az 50 millió/órával gazdagodó nagy nevettetőt, aki csak az első 100 milliárdját köszönheti a Jóistennek, a szerencsének és Orbán Viktornak, a többi 1300 milliárd már ment a felcsúti fifikumra jellemző bátorosságnak köszönhetően?) Itt kell megjegyezünk, hogy Magyar állami finanszírozás nélküli párt politikusaként kizárólag a közösségi médiára támaszkodhat, szemben a multifunkcionális gázmogul veszettül kormányzó cimborájával, aki az isten pénzét (plusz a miénket) is elkölti pártpropagandára, nemcsak pártelnökként, hanem kormányfőként is közpénz-milliárdokat égetve el.

Mészáros nemes egyszerűséggel nem érti, mi a meglepő abban, hogy ő milliárdos, amikor már 2009-ben is az volt. Ez is egy tetemes csúsztatás, hiszen arra céloz hovatovább vakmerően, hogy nem a Fidesz kóros korrupciójának köszönheti minden idők legnagyobb gazdagodását (vö.: Gestapotroh Hungarorum: A magyarok elviselt dolgai.) Sokunk szerint annak köszönheti erőst. A „nemzeti együttműködés rendszere” hatezer-ötszáz milliárdost termelt ki a több milliós szegénység, és a nemzeti egészségügyi, szociális és oktatási szféra elhanyagolása mellett, de a gigagazdagság Orbán barátjának jutott véletlenül, aki persze nem stróman.

Írtunk fentebb a bűnbánatról. Ez a rendszer (oligarchástul) az egyik kezével rendre elteszi 2,5-3 millió nem fideszes választó adóforintjait, és a másik kezével ugyanebből a pénzből gyalázza, üti-vágja őket. A nemzeti összetartozás (szegény június 4.) jegyében. Gáz: csak hogy mindenki értsen a légneműből. S hogy Magyar rossz fej volt korábban? Tizenöt év fuldoklás után senkit nem érdekel, a bűnbocsánat nem dolgunk. Minden hiba helyrehoztató. Az Orbán-rendszerhiba is, amely jócskán csereérett. Harapófogó, csőkulcs, menetvágó: minden szerszám kérdése, nemdebár.