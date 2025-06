„Minden írott és íratlan törvényt és szabályt áthágott, semmibe vett, megtaposott a hivatalban lévő lengyel kormánykoalíció”

Lengyelország;Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-06-04 15:37:00 CEST

Lengyelországban alapvetoen nem fog megváltozni a politikai helyzet a tekintetben, hogy az elnök, illetve a törvényhozás továbbra is két egymással szembenálló politikai irányzat képviselői által uralt lesz - mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy jelentős fordulat állt be politikai szempontból, ugyanis bő másfél évvel a legutóbbi választás után ismét az ellenzék kapott többségi támogatást. Ezt olyan komoly legitimációs kihívásként értékelte a lengyel kormány számára, amely akár a kabinet fennmaradását is veszélyeztetheti – bár jelenleg nagyobb az esély arra, hogy túléljék a helyzetet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Donald Tusk miniszterelnök már bizalmi kérdéssé tette a varsói kormány működését, és előreláthatólag június 11-én kerülhet sor az erről szóló parlamenti szavazásra. Kiemelte, hogy Lengyelországban az elnöki jogkörök továbbra is jelentősek – még ha a korábbi, 1996 előtti alkotmányos berendezkedéshez képest gyengültek is – különösen az alkotmányos vétó ereje miatt, amelyet csak a parlament háromötödös többsége írhatna felül, ez azonban jelenleg nincs meg a kormánypártoknak. Így a törvényhozás akkor lehet csak eredményes, ha az elnök is támogatja a kormányt, vagy legalább nem él vétójogával. Mivel a mostani politikai támogatottság egy új, az eddigi kormánytöbbséggel ellentétes legitimációt hozott létre, biztosra vette, hogy az elnök élni fog ezekkel az eszközökkel.

„Miután Magyarországon a balliberális sajtó a jogállamisági problémákat lejáratta, és amikor szó nem volt jogállamisági problémánk, azt is így írták le, ezért mi nem tudjuk szavakkal megfelelően leírni azt, ami Lengyelországban az elmúlt másfél évben történt, minden írott és íratlan törvényt és szabályt áthágott, semmibe vett, megtaposott a hivatalban lévő kormánykoalíció, amit az EU komoly pénzjutalommal jutalmazott, vagy komoly pénzekkel jutalmazott” - fogalmazott, megjegyezve, hogy ez egy sajátos jelensége az európai belpolitikának. A miniszter jó hírnek nevezte hogy egy magyarbarát elnöke lesz Lengyelországnak, aki kiáll a visegrádi együttműködés mellett.