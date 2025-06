kiállítás;Szentes;fotóművészet;fotográfia;

2025-06-05 16:52:00 CEST

A tárlat június 7-től (szombattól) tekinthető meg a Tokácsli Galériában.

Lapunk fotószerkesztője, Gálos László nyerte a XXIII. Szentesi Aktfotó Biennálé egyik különdíját. A három polaroidból álló Instant testek című sorozatán egy meztelen nő látható egy művészi aktfotózás szüneteiben. – Szokásom, hogy ilyen helyzetekben werkfotókat készítsek, hogy bemutassam, hogyan zajlik egy ilyen fotózás. A nyertes képsorozatom esetében viszont én magam készítettem aktfotókat egy hölgyről egy ötvenéves fakamerával nedves kollódiumra, majd a szünetekben polaroidokon örökítettem meg őt. Ezen utóbbi képek azért különlegesek, mert azokon az alany nem egy ábrázolt testként jelenik meg, hanem tényleges személyként – mondta a vizuális művész.

A biennálén az első helyezett Przybyszowska Alicja lengyel fotóművész lett, a második Sági Ági Budapestről, a harmadik Sarusi István Csongrádról. Gálos László mellett különdíjat kapott Barabás Ferenc Békéscsabáról, Bányai Zsuzsanna Miskolcról, Papp Csaba Kiskőrösről, míg Nagy István Szentesről a Magyar Fotóművészek Szövetségének különdíját nyerte el. A zsűritagok Kovács Melinda, Szamódy Zsolt Olaf és Varga Gábor Ákos fotóművészek voltak.

– Az esemény 1982-ben indult meghívásos kiállításként Szentesen, vagyis a fotográfia ismert személyeinek munkáit mutatták be. A tárlatot Győri Lajos újságíró Kruzslicz Pállal, a Szentesi Művelődési Központ igazgatójával szervezte meg, akik a városi és megyei párttitkároktól próbáltak engedélyt kérni arra, hogy az megvalósulhasson. Akkoriban az országban csak néhány fotóművésznek engedték meg, hogy a kiállításaikon olyan képeket is kirakjanak, melyek meztelen emberi testeket ábrázolnak. Ezért volt érdekes a Szentesen rendezett fotókiállítás, melyet sok városban bemutattak még – mondta lapunknak Nagy István fotóművész, a jelen esemény főszervezője, hozzátéve, hogy 1983-tól már nem meghívásos alapon, hanem fotópályázat révén kerültek be a munkák a kiállításra, melyet aztán kétévente rendeztek meg.