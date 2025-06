Karácsony Gergely: Annyi számlát néznek át, amennyit akarnak, csak fejezzék be Budapest kivéreztetését!

Budapest;Karácsony Gergely;

2025-06-04 18:54:00 CEST

Állnak minden vizsgálat elé - csak nehogy késő legyen, amikor már nincs visszaút.

„Tőlem megnézhetnek minden számlát, ellenőrizhetik, ahányszor csak akarják, csak fejezzék be Budapest kivéreztetését” – közölte egy szerda délutáni Facebook-posztjában a főpolgármester.

Ezt arra reagálva mondta, hogy a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, Latorcai Csaba a kormányinfón kijelentette: pénzügyileg nem fenyeget az a veszély, hogy Budapest az állam nettó befizetőjévé váljon, de a csőd lehetősége miatt Gulyás Gergellyel kész tárgyalni a főváros megmentéséről

Karácsony Gergely jelezte, ez valóban igaz, mivel ez már be is következett: az Állami Számvevőszék (ÁSZ) egy 2021-es jelentésében megállapította, hogy a Fővárosi Önkormányzat nettó befizetője a költségvetésnek. Hozzátette, hogy az ÁSZ rendszeresen végez ellenőrzéseket, az utóbbi időben pedig kiemelt figyelmet fordított a Fővárosi Önkormányzatra. Közölte, hogy idén is vizsgálták a gazdálkodást, és egy nyolc napja közzétett elemzésében az szerepel: az önkormányzat további intézkedések nélkül nem tud eleget tenni közfeladat-ellátási kötelezettségeinek.

A főpolgármester emlékeztetett arra, hogy az alulfinanszírozottság problémája nem új keletű: már a 2019-ben, a Fidesz által elfogadott fővárosi költségvetés is csak papíron volt egyensúlyban, mivel betervezett egy 66 milliárd forintos hitelfelvételt. Budapest úgy tudott talpon maradni a közszolgáltatások érdemi csökkentése nélkül az elmúlt években, hogy 2019-hez képest reálértékben 25%-kal csökkentek a rendelkezésére álló források. Az államháztartási rendszerben példátlan ilyen mértékű költségcsökkentés a rendszerváltás óta.

„De eddig tartottak ezek a lehetőségek. Egyszerűen ilyen kormányzati elvonások mellett – ahogy azt minden eddigi ellenőrzés megállapította – nem lehet fennmaradni. Budapest kész tárgyalni a kormányzattal. Az idő azonban vészesen fogy: a város a kormányzati elvonások miatt a működőképesség határán egyensúlyoz. Ha a kormányzat nem bízik az Állami Számvevőszék nagyon alapos ellenőrzéseiben és jelentéseiben, természetesen állunk bármilyen újabb átvilágítás elé. Csak nehogy késő legyen, amikor már nincs visszaút” – zárta sorait Karácsony Gergely.