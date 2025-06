Nagyon meg akar szabadulni Matolcsy Ádám legendás baráti köre a manhattani luxusingatlantól, most újabb 1,7 milliárddal csökkentették az árát

Manhattan;Matolcsy Ádám;luxusapartman;

2025-06-05 16:15:00 CEST

Ha a rejtőzködő tulajdonos esetleg üzleti célra szánta volna, akkor most már szinte biztos, hogy bukott vele.

New York egyik legfényűzőbb lakásának számít a manhattani Crown Building felhőkarcoló 18. emeletének nagy részét elfoglaló, 350 négyzetméteres, medencés luxusapartman, amelyről korábban a 444 jóvoltából kiderült, hogy Matolcsy György volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám hírhedt baráti köréhez köthető. Az ingatlant alig egy évvel a megvásárlása után elkezdte árulni a tulajdonosa, most pedig a Telex arról írt, hogy tovább csökkentették az árát, a méregdrága luxizásra ugyanis a jelek szerint elég nehéz vevőt találni.

A New York-i ingatlanpiacot követő Marketproof portál adatai szerint a lakás máig a piacon van, és mivel a vevők nem nagyon tolonganak, tovább csökkentették a három hálószobás és három és fél fürdőszobás lakás árát, amit így most már potom 29,95 millió dollárért meg is lehet venni, ez mai árfolyamon átszámítva nagyjából 10,5 milliárd forint. Az ingatlant eredetileg 47 millió dollárért (nagyjából 16,6 milliárd forintért) akarták eladni, ezt csökkentették több fázisban, most 5 050 000 dollárral (nagyjából 1,7 milliárd forinttal). 2022-ben a pontosan nem azonosítható, de esélyesen Matolcsy Ádám baráti köréhez köthető tulajdonos 34,8 millió dollárért (nagyjából 14 milliárd forintért) vásárolta meg az ingatlant, azaz ha üzleti céllal akart vele kezdeni valamit, az már biztos, hogy nem jön össze.

Az 1921-ben épült Crown Building néhány éve teljes felújításon esett át. Az alsó 14 emeletét a csúcskategóriás Aman luxushotel foglalja el, amelynek a szobaárai nagyjából egymillió forintnál kezdődnek éjszakánként. A felső 15 emeleten pedig fényűző lakások vannak, összesen 22 darab, ezek egyikére csapott le feltehetően a jegybanki alapítványok megcsapolásából dőzsölő Matolcsy-kör.