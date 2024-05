Matolcsy Ádám korábbi titkárnője intézte a 14 milliárdos New York-i luxusapartman ügyeit

P. L.;

2024-05-10

Az ifjabb Matolcsy tagadja, hogy ő instruálta volna R. E.-t, ehhez képest furcsa módon jól értesült a téma részleteiről.

Korábban lapunk is beszámolt a manhattani Crown Building legfényűzőbb, 348 négyzetméteres luxusapartmanjáról, amely körülbelül 14 milliárd forintnyi dollárért került Matolcsy Ádám, Matolcsy György jegybankelnök fiának híres-neves baráti köréhez. Azóta az is kiderült, hogy a 2022. végén megszerzett ingatlant máris árulják, 40 millió dolláros irányáron.

A 444 anno arról is beszámolt, hogy a New York-i, extrém módon rongyrázó luxusapartman megvételéről szóló szerződést az MNB házi építőmestereként funkcionáló Somlai Bálint-féle cég, a Raw Development Kft. egyik alkalmazottja írta alá, s a vásárlási folyamatban „a nyilvánosság számára ismeretlen R. E.” működött közre. A Válasz Online most úgy értesült, hogy ez a bizonyos „R. E.” konkrétan Matolcsy Ádám korábbi titkárnője. Ezt az érintett maga is megerősítette.

A lap utánament, hogy pontosan kiről is van szó, meg is találta az illetőt. Mivel olyan cégbírósági dokumentumokra is bukkantak, amelyeken „R. E.” Matolcsy Ádám adminisztratív munkatársaként szerepel, megkérdezték tőle, mettől meddig volt a jegybankelnök fiának a titkárnője és kinek a megbízásából vett részt az amerikai luxuslakást megszerző MN A18 LLC megalapításában. „R. E.” válaszában azt írta, hogy 2020 tavaszán szülési szabadságra ment a Matolcsy Ádám kizárólagos tulajdonában álló Magyar Stratégiai Zrt.-től, és később nem vett részt sem a cég, sem kapcsolt vállalkozásai mindennapi életében. A lap ugyanakkor megjegyzi, hogy ennek ellenére a magántőkealapos hátterű Báthory 2015 Kft.-t azért 2022-ig ő ügyvezette.

R. E. javaslatára aztán a portál Matolcsy Ádámot is megkereste, akire a korábbiakban az volt a jellemző – jegyzik meg –, hogy érdemi válaszadás helyett beperelte őket, majd a pereket elbukta. Meglepetésükre a jegybankelnök fia most válaszolt. Tagadta, hogy ő bízta volna meg R. E.-t az MN A18 LLC létrehozásával. „Ellenőrizze a forrásait, mert szerintem R. E. sem alapított céget az Egyesült Államokban” – írta a lapnak. S láss csodát, valóban nem alapított céget, a titkárnő meghatalmazottként szerepelt a dokumentumokban. Ezt követően a lap jelezte az ifjabb Matolcsynak, annak ellenére példás a témaismerete, hogy állítólag semmi köze semmihez. Ennek ellenére a jegybankelnök fia továbbra is azt állította, hogy sem megbízóként, sem meghatalmazóként nem instruálta R. E.-t, majd a Válasz Online cikkének állítólagos megrendelőiről kezdett magyarázni.

A Matolcsy-féle baráti kör leginkább arról nevezetes, hogy az apja, Matolcsy György által elnökölt jegybankból szivattyúzza ki a közpénzmilliárdokat. Nem régi fejlemény azonban, hogy a jegybankelnök mandátumának végéhez közeledve intenzíven elkezdték külföldre menekíteni a közvagyonból felhalmozott magánvagyonukat. Erről itt írtunk korábban.