322 millióval segíti Magyarország a Székelyföldet a parajdi sóbánya katasztrófája miatt

Magyarország;támogatás;Székelyföld;parajdi sóbánya;

2025-06-05 16:23:00 CEST

Ennek felét adja a kormány.

Megduplázta a Székelyföld megsegítésére összegyűjtött támogatást a kormány, az erről szóló kormányhatározatot csütörtökön írta alá Orbán Viktor miniszterelnök.

A Facebook-oldalára feltöltött videóban a kormányfő azt mondta, szerdán a magyarok 166 millió forintot gyűjtöttek össze Székelyföld megsegítésére, a kormány vállalta, hogy ugyanekkora összeget mellé tesz, most ez meg is történik.

A videóban Orbán Viktor aláírta kormányhatározatot és ismertette annak címét: Székelyföld megsegítéséhez szükséges kormányzati intézkedések. A több mint 160 millió forint az állami média Összetartozunk - Összefogás Székelyföldért című egész napos adománygyűjtő műsorában gyűlt össze szerdán.

Eközben Petres Sándor Hargita megyei prefektus arról beszélt, nem jelent meg újabb, a régi bánya hirtelen beszakadására utaló jel a vízzel elárasztott parajdi sóbányánál a csütörtöki mérések szerint. A román kormány területi képviselője az Agerpres jelentése szerint elmondta, hogy a régi bányánál jelentkező kisebb beomlások azt mutatják, egyre bizonyosabb, hogy nem hirtelen szakad be a teteje. Hozzátette, hogy a hatóságok erre is felkészültek, és a védelmi intézkedések, kilakoltatások továbbra is érvényben maradnak.

Constantin Dan Dobrea, az Országos Sóipari Társaság (Salrom) igazgatója azt közölte, hogy az egyre valószínűbb beomlás a régi bányánál történik, ahol 40 éve nem folyt kitermelés. A Korond-patak által elárasztott terület egyre bizonyosabb, hogy beomlik, mivel naponta jelennek meg új kráterek, vagy a régiek nőnek, de ez a lassú folyamat épp a hirtelen, egy darabban való beomlás veszélyét csökkenti. Mint mondta, a külföldi és hazai szakértők a Telegdy-bányában és a turisztikai részlegen összegyűlt sós víz eltávolítására keresik a megoldást, hogy ismét el lehessen kezdeni a termelést, és látogathatóvá tudják tenni a bánya ezen tárnáit. Hangsúlyozta, mindent megtesznek a két bányarész megmentése érdekében, mivel erre van esély, de hogy mekkora és mennyi idő kell hozzá, nem tudta megmondani, ugyanis folyamatosan változik a helyzet. Az igazgató szerint a felszínen nincsenek arra utaló jelek, hogy a két bányarésznél stabilitási gondok lennének, de a víz eltávolításakor arra is figyelni kell, hogy a beavatkozás ne okozzon nagyobb bajt, és ne veszélyeztesse a bánya szerkezeti stabilitását.

A prefektus kérte az embereket, ne reptessenek drónokat a sóbánya térségében, mivel ezzel akadályozzák a drónokkal is méréseket végző szakemberek munkáját.

Az állami tulajdonban lévő Salrom működtette parajdi sóbányába a múlt hét elején tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is. A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.