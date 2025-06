A NAIH szerint a Metropol szexuális zaklatásra buzdító cikke felveti a tisztességes adatkezelés elvének megsértését

szexuális zaklatás;Metropol;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;NAIH;

2025-06-05 18:14:00 CEST

A kormánypárti bulvárlap arra kérte olvasóit, hogy közterületen fotózgassanak miniszoknyás nőket. Az adatvédelmi hatóság szerint jogsértő, ha egy újság olvasója az adott személy engedélye nélkül fotóz le valakit, ahogy annak továbbítása is valamely médiaszolgáltatónak.

Az ilyen jellegű felvételek közlése felveti a tisztességes adatkezelés elvének a megsértését, tekintettel arra, hogy az érintettek tudta nélkül, a személyes adataik feletti rendelkezési jogaikat megsértve készültek a fényképek, illetve tették közzé a képeket – olvasható a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) csütörtöki közleményében, amelyet a Metropol hírhedtté vált cikkével kapcsolatban adtak ki.

Az ügy előzménye, hogy a kormánypárti bulvárlap szerdai számában szexuális zaklatásra buzdító cikket közölt, melyben „lányok által hordott szoknyákról és nacikról” vár olvasói fotókat. „Minél rövidebb, annál jobb” – jelent meg a lap Fotózza le és küldje be! című rovatában. Aznap délutánra tüntetést is szerveztek a Fidesz-közeli média vezető kiadója, a Mediaworks budapesti székháza elé, a demonstráción helyszíni tudósítónk is jelen volt.

A NAIH közleményében azt írta, egy hozzá érkező bejelentés alapján szerzett tudomást arról, hogy a Metropol az olvasói által készített, rövid szoknyában látható nőkről készült fényképeket tett közzé az újságban, és erre vonatkozó felhívást is megfogalmazott. A hatóság szerint a lapban közölt fényképek elkészítésének módja miatt nem tekinthető életszerűnek, hogy az érintettek hozzájárultak volna a felvételek készítéséhez és közléséhez.

Mint írták, ezen túlmenően „számos adatvédelmi kockázat lehet abban, ha egy médiaszolgáltató olyan felhívást tesz közzé, amely az olvasókat más személyről készült fényképek készítésére és azok szerkesztőség részére való beküldésére buzdít”. A legfőbb kockázat a hatóság szerint az, hogy az olvasók különösebb kontroll nélkül, bármilyen élethelyzetben bárkiről készült felvételt beküldhetnek az újságnak, így például kiszolgáltatott helyzetben levő személyekről vagy kiskorúakról készült képet is.

„A médiaszolgáltató részéről konkrétabb feltétel-meghatározás hiányában elképzelhető az is, hogy egyes olvasók az érintettek különleges adatára utaló fényképet (például egészségi állapotát, vallási meggyőződését, szexuális életét, irányultságát bemutató felvételt) küldenek be a szerkesztőség számára” – írta a hatóság.

A NAIH kiemelte, hogy ha valaki – így például egy újság olvasója az újság felhívására – egy másik személy tudomása nélkül, róla titokban fényképet készít, akkor adatkezelővé válik és őt is terhelik a GDPR szerinti kötelezettségek. „Abban az esetben, ha a felvételt készítő személy a fényképezéshez nem szerez hozzájárulást az adott személytől vagy a felvételkészítés vonatkozásában nem azonosítható konkrét, valós érdek (például nyomós közérdek), akkor

fénykép készítése jogsértőnek minősül, illetve ezen fényképek valamely médiaszolgáltatónak való továbbítása szintén jogellenesnek tekinthető”

– zárja közleményét a hatóság.

A fővárosban ingyenesen osztogatott fideszes újság botrányos felhívása ellen sokan felszólaltak, csütörtökön például Hodász András volt katolikus pap adott hangot felháborodásának: