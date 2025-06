Sérti az uniós jogot a gyermekvédelminek nevezett törvény az Európai Unió Bíróság főtanácsnoka szerint

Európai Bíróság;Budapest Pride;CEU;LMBTQ+;gender;

2025-06-05 19:47:00 CEST

Ez még nem ítélet, de fontos jogi elemzés.

Az LMBTQ emberek egyenlőségének megkérdőjelezésével Magyarország több alapvető uniós értéket is tagad a bíróság főtanácsnokának csütörtökön közzétett indítványa szerint. Ha ezt a bíróság is megállapítaná, az jelzés lenne arra, hogy Magyarország tagadja az alkotmányos demokráciának az emberi jogok tiszteletben tartásán alapuló modelljét - írja Tamara Ćapeta főtanácsnok. Ugyanakkor ez még nem egy ítélet az Európai Unió Bíróságon folyó ügyben, ahol az Európai Bizottság hazánkat a gyermekvédelminek nevezett törvény miatt perelte be, de fontos jogi elemzés a tárgyalás során.

Az alapvető uniós értékek védelmében indított eljárás nem hétköznapi dolog Uitz Renáta szerint, aki a CEU Demokrácia Intézet főmunkatársa és a Royal Holloway, University of London egyetemi tanára. A Népszava kérdésére úgy nyilatkozott,

a jogsértés komolyságát és az ügy súlyát jelzi, hogy a Bizottság és a főtanácsnok elsősorban az unió mint gazdasági és politikai közösség alapjaira (alapvető értékeire, alapvető jogokra) hivatkozva válaszol a magyar kormány gyermekvédelminek nevezett intézkedéseire.

A 2021-ben elfogadott magyar szabályozás tiltja Magyarországon az LMBTQ-tartalom „népszerűsítését.” A törvény értelmében - amely címében összemossa a homoszexualitást a pedofiliával - tilos „a szexualitás öncélú ábrázolása” az iskolákban, a médiában, a reklámokban, valamint ez alapján kell lefóliázva árulni egyes könyveket is.

A per azért kezdődött, mert az Európai Bizottság szerint uniós jogba ütközik a törvény. Az úgynevezett kötelezettségszegési eljárás keretében a két körös egyeztetés során a magyar kormány nem tűnt meggyőzhetőnek, így a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé vitte az ügyet 2022 decemberében. Ehhez a perhez ráadásul tizenhat tagállam is csatlakozott a Bizottság oldalán. A bírósági tárgyalást tavaly novemberben tartották, az ilyen perekben a főtanácsnok a jogi véleményét teszi közzé az ítélet előtt, ami azonban nem kötelező a bírókra, az ítélet - amely idén őszre várható -, ettől akár teljesen eltérő is lehet.

A főtanácsnok szerint a Bizottság érvelése minden részében megalapozott, így a nemen és a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a magán- és családi élet tiszteletben tartását, a véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságát, valamint az emberi méltósághoz való jogot is sérti a gyermekvédelminek nevezett magyar törvény. Az indítvány behoz más uniós jogot is, amelyet sért a törvény, így például az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvet vagy a személyes adatok védelméről szóló GDPR rendeletet.

Uitz kiemelte, hogy ebben az ügyben a főtanácsnok a másodlagos jog sérelmét szorosan összeköti az alapok sérelemével, ezzel is jelezve, hogy a magyar kormány megszegte egy sor olyan ígéretét, amelyet az EU-hoz való csatlakozáskor tett.

Hangsúlyozta, hogy az egyes uniós jogszabályok megsértése valójában részletkérdés, hiszen az alapokban nem ért egyet a Bizottság és a magyar kormány. „Ennél komolyabb nézeteltérést nehéz elképzelni” – tette hozzá.

Tamara Ćapeta főtanácsnok szerint a magyar törvény azon az értékítéleten alapszik, hogy a homoszexuális és nem ciszgender (vagyis akiknek a születéskor megállapított neme nem egyezik meg a nemi identitásával - a szerk.) személyek élete nem azonos értékű vagy státuszú, mint a heteroszexuális és ciszgender személyek élete. Magyarország viszont nem bizonyította, hogy az LMBTQ emberek életének megjelenítése bármilyen kárt okozna a gyerekek fejlődésére, hiszen a pornográf tartalmak gyerekeknek való bemutatása eddig is tilos volt.

A magyar kormány a gyermekvédelmi törvényre alapozná a Budapest Pride betiltását, ugyanis a módosított gyülekezési törvény is erre a jogszabályra utal vissza. Ugyanakkor ez a per érdemben nem tudja befolyásolni a június 28-án tartott Pride-ot. Az Európai Bizottság eddig nem kérte a bíróságtól a magyar törvény ideiglenes felfüggesztését, a főtanácsnoki indítványról szóló kérdésünkre lapzártánkig nem válaszolt.