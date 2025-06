Igazi túlélő a könyvpiac, rekordot jelentő számokkal közeledik az ünnepi könyvhét

Magyarország;Ünnepi Könyvhét;könyvpiac;2025;

2025-06-06 15:31:00 CEST

Bár most már egy ideje küzd a gazdaság nehézségeivel, a könyvkiadáson jó eséllyel sem ez, sem az átalakuló olvasási szokások nem fognak ki. Június 11-én kezdődik a 96. Ünnepi Könyvhét.

Minden jel arra utal, hogy nem virágzik a gazdaság, nem jó a közérzet, nem jók a politikai hangsúlyok. A könyvszakma viszont igyekszik túlélővé válni – mondta el Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke a 96. Ünnepi Könyvhét sajtótájékoztatóján, a Gerbaud-ház Nagytermében.

Olyan átalakuláson megy át a könyvpiac ugyanis, amelynek még nem látszik a vége. A könyvek előállítási költségei, a növekvő árak, a drága marketing mellett egyszerre változik meg a könyvek hozzáférhetősége és szerepe. Az viszont, hogy mekkora igény van erre, azt a Könyvhét is igazolja. A fővárosban június 12-én Lackfi János József Attila-díjas író, költő, műfordító nyitja meg az eseményt és beszédet mond Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Idén a Vörösmarty téren, a Vigadó-téren és a Duna-korzón, rekordszámú (1100) dedikálással, több mint 180 kiállítóval várják az olvasókat, négy napon át. Egyre több város csatlakozik az országos programokhoz, amelyet június 11-én, Szolnokon nyit meg Vámos Miklós író.

A sajtóeseményen bejelentették a Szép Magyar Könyv verseny díjazottjait is, amelyet minden évben a legszínvonalasabb kivitelezésű magyar könyvnek ítél a zsűri. A verseny győzteseinek és munkájuk megismerésére a nagyközönségnek is lehetősége nyílik, ugyanis június 12-én, délután 16:30-kor, a Vörösmarty téren rendezik a díjátadót. A versenyen 8 kategóriában díjazták a pályázókat, ezen kívül különdíjakat adtak át közjogi méltóságok is. Többek között a miniszterelnök különdíját a Jelképek és jelentések a Bibliában I-III. kötet kapta (Méry Ratio Kiadó).

Az Ünnepi Könyvhét része természetesen, hogy a kiállítók standjainál újdonságokat is beszerezhetnek a rajongók. Ehhez Károlyi Csaba, az Élet és Irodalom főszerkesztő-helyettese állított össze egy ajánlót. Mint kiemelte, Spiró György legújabb nagyregénye a Padmaly valószínűleg az esemény egyik legnagyobb érdeklődéssel várt darabja, de több olyan könyv is elérhetővé válik, amelyeket az elmúlt években már sem könyvesboltban, sem antikváriumban nem érhettek el az olvasók. Ilyen Láng Zsolt Bestiárium Transylvaniae című regénye, ahogyan Terék Anna Három című verseskötete is.

Az Ünnepi Könyvhét része a Gyermekkönyvnapok eseménysorozat is, ennek alkalmából ajánlott gyermekirodalmi művekből Both Gabriella szerkesztő, kiemelve a silent book (csendes könyv) műfajának több darabját. Ezek olyan könyvek, amelyeket illusztrálnak ugyan, de szöveg nem található bennük. „Mindenki maga találhatja meg így a saját szavait” – emelte ki Both. Ilyen Kőszeghy Csilla Wishy Fish, Korcsog Réka Álmodom a világom és Szinvai Dániel: álmomban az eső (sic!) című kötete is. A szerkesztő összesen 12 kötetet emelt ki, amely saját bevallása szerint nyugodtan lehetett volna 312 is, annyira gazdag a gyermekirodalom. (Mint megtudtuk, a kiadványok közel 40 százaléka tartozik a gyermek- és ifjúságirodalomba.)