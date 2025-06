Érik az átigazolási szenzáció, Pécsi Ármin és Kerkez Milos is Liverpool FC játékosa lehet

Liverpool;átigazolások;Szoboszlai Dominik;Kerkez Milos;Pécsi Ármin;

2025-06-06 17:51:00 CEST

Értesülések szerint a húsz éves felcsúti kapus és a Bournemouth 21 éves védője is Szoboszlai Dominik csapattársa lesz az angol bajnokcsapatban.

Három magyar futballista is az angol bajnokcsapat, a Liverpool FC játékosa lehet – számolt be a valóban szenzációsnak ígérkező átigazolási hírről pénteken a Nemzeti Sport. Értesüléseik szerint ugyanis a Puskás Akadémia U21-es válogatott kapusa, Pécsi Ármin Liverpoolba utazott, hogy tárgyaljon az átigazolásáról az angol klubbal, ahogy korábban a felnőtt magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos, aki jelenleg a Premier League-ben szereplő Bournemouth védő is ezt tette.

A Nemzeti Sport úgy tudja, a jelenleg a felcsúti klub 20 éves kapusa, Pécsi Ármin azért hagyta el a héten az U21-es válogatott keretének edzőtáborát, hogy Liverpoolba utazhasson tárgyalni átigazolásáról a Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó bajnokcsapat vezetővel. Úgy tudják, előrehaladott tárgyalások folynak az átigazolásáról, így legkésőbb jövő héten már be is jelentheti a Liverpool a szerződtetését. Az Ausztriában született 20 éves játékos 2017-ben Győrből került a Puskás Akadémiához, ahol eddig 52 tétmérkőzésen lépett pályára az első csapatban.

Pécsi Ármin lehetséges szerződtetéséről a futballklubok átigazolási ügyeiben szakértőnek számító olasz újságíró is beszámolt a közösségi oldalán. A transzferguru úgy tudja, a fiatal kapus már igent mondott a vörösöknek, és a felcsúti klub számára rekordeladást jelent majd az átigazolás.

A lap csütörtökön késő este Kerkez Milosról is azt a feltételezett hírt közölte, hogy azért hagyja ki a magyar labdarúgó-válogatott svédek elleni felkészülési mérkőzését, mert Liverpoolba utazott, hogy részt vegyen az utolsó egyeztetésen a szerződésének aláírása előtt. Erre utalt Marco Rossi szövetségi kapitány bejelentése is, hogy a péntek esti mérkőzésen Kerkez Milos és Varga Barnabás biztosan nem lép pályára. Az angol sajtó, többek között a Daily Mirror is arról írt, hogy a 21 éves balhátvéd a liverpooli ügylet miatt hagyja ki a svédek elleni találkozót.