A kajak világbajnok is az Újpestben folytatja

Az Újpesti TE kajak-kenu szakosztályában folytatja pályafutását a londoni olimpián kajaknégyesben ezüstérmes Kulifai Tamás, Pauman Dániel és Tóth Dávid, valamint a világbajnok kenus, Lakatos Zsanett is – jelentették be tegnap a klub sajtótájékoztatóján, ahol azt is közölték, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatói posztját elvállaló Doma Gergőtől Homoki Tamás vette át az újpesti szakosztály irányítását.