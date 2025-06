Úgy tűnik, Sulyok Tamás vétója nem számít, szó szerint ugyanazzal a szöveggel akarják elfogadni az erdőpusztítást lehetővé tevő törvényjavaslatot

környezetvédelem;vétó;Sulyok Tamás;tarvágás;

2025-06-07 06:50:00 CEST

Egészen szürreális – monda a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője.

Mint arról mi is beszámoltunk, Sulyok Tamás köztársasági elnök nem írta alá azt a jogszabályt, amely törvényi szintre emelné a veszélyhelyzeti rendeleteket, erről pedig a múlt héten Kövér László házelnököt is tájékoztatta. A salátatörvény egyik eleme egy, az erdők tarvágását szélesebb körben lehetővé tevő javaslat volt, amely esetében Sulyok Tamás azt is jelezte, hogy sértheti az Alaptörvényt. A vétó azonban nem hatotta meg a javaslat beterjesztőit, ugyanazzal a szöveggel kerülhet a törvényjavaslat a Parlament elé – írja a Telex.

A WWF Magyarország közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a javaslat bővítené a tarvágás lehetőségeit a legértékesebb természetes és természetvédelem alatt álló erdeinkben, így még olyan erdők is veszélybe kerülhetnének, mint a Gemenci-erdő, vagy akár a Bükki Nemzeti Park gazdag erdei élőhelyei.

A köztársasági elnök formai okokra hivatkozott, de hosszan érvelt az erdők védelmét csorbító jogszabály-módosítás ellen, hangot adott alkotmányossági aggályainak és kifogást emelt a törvénymódosítás utólagos indokolásával szemben is. Sulyok kifejezetten javasolta, hogy a salátatörvény újratárgyalásakor hagyják el az erdőtörvény módosítását.

A jogszabály így visszakerült a parlament törvényalkotási bizottsága elé, amely azt június 5-én, azaz a környezetvédelem világnapján vette napirendre.

Dedák Dalma, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője közölte: a bizottság úgy tett, mintha kizárólag formai kifogások merültek volna fel a törvényjavaslattal szemben, ezért beterjesztett egy egészen szürreális módosító javaslatot, amely szó szerint azonos szövegre módosította a törvényjavaslat elnök úr által kifogásolt részeit. Ezt pedig vita nélkül megszavazta a Bizottság. A Telex kiemeli,

a törvényjavaslat utólagos indoklása most sem lett meggyőzőbb, a természetvédelem és klímaalkalmazkodás igényével engedélyeznénk szélesebb körben a tarvágást.

A bizottság döntése után a parlament zárószavazása következik. A köztársasági elnök csak egyszer vétózhat, az Országgyűlés pedig már csak változatlan formában szavazhat a törvényjavaslatról, amely valószínűleg simán átmegy.