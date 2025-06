Kétszázzal száguldott el az ötvenes tábla mellett Andrew Tate egy román faluban, négy hónapra elvették a jogosítványát

Románia;emberrablás;bírság;nemi erőszak;gyorshajtás;bevont jogosítvány;Andrew Tate;

2025-06-07 21:53:00 CEST

A brit-amerikai állampolgárságú férfi, akit testvérével együtt nem csak Romániában, hanem az Egyesült Királyságban is emberrablással, nemi érőszakkal vádolnak, most négy hónapra búcsút intett a jogosítványának.

Andrew Tate brit-amerikai influenszert egy Bukaresttől csaknem 184 kilométerre fekvő román faluban, Bujoreniben kapták el a rendőrök, ahol szombat délelőtt nem kevesebb mint 196 kilométer per órás sebességgel száguldozott lakott területen belül, vagyis ott, ahol legfeljebb csak 50 kilométer per órával lehet haladni – írja a HotNews a Romániában és az Egyesült Királyságban is súlyos bűncselekményekkel vádolt férfiról.

A sportkocsikért rajongó, 38 éves Andrew Tate-et – akinek testvérével, Tristan Tate-tel a többi között emberrablásért és nemi erőszakért kell igazságszolgáltatás elé állnia – a megengedett sebesség majdnem négyszeresének túllépése miatt 1822 lejre, 145 ezer forintnak megfelelő összegre büntették. Gyorshajtás miatt a jogosítványát 120 napra vonták be.

Az önmagát nőgyűlölőnek valló Andrew Tate és testvére Romániában él, és bírósági eljárás miatt hatósági felügyelet alatt áll, de engedélyezték számukra az utazást külföldre, és belföldön is szabadon mozoghatnak.