Négy éven belül orosz támadásra számít Németország, bővítik és fejlesztik a bunkerhálózatot

Németország;átalakítás;építés;fenyegetettség;orosz támadás;bunkerek;

2025-06-07 21:12:00 CEST

Az idő sürget, ezért vizsgálják alagutak, metróállomások, mélygarázsok, középületek pincéinek átalakítási lehetőségeit is.

Németországnak fel kell készülnie egy négy éven belül érkező orosz támadásra – figyelmeztetett Ralph Tiesler, a szövetségi polgári védelmi és katasztrófa-elhárítási hivatal (BBK) vezetője a Süddeutsche Zeitungnak adott nyilatkozatában. E szerint a BBK gyorsan korszerűsíteni és bővíteni a hidegháborúból fennmaradt bunkerhálózatot.

Ralph Tiesler – idézi a The Guardian – azt állítja, Németország versenyfutásban van az idővel, és az új bunkerek építésére hagyatkozni nem elegendő. Az ilyen óvóhelyek megtervezése és kialakítása hosszú időt venne igénybe, és nagyon költséges lenne, ezért meglévő építményeket azonnal át kell vizsgálni. Ezek között lehetnek bunkerré, óvóhelyekké átalakítandó alagutak, metróállomások, mélygarázsok, középületek pincéi. A jelenlegi cél, hogy gyorsan megközelíthető helyeket tudjanak kialakítani egymillió ember számára, ezért átfogó terveket készítenek még a nyár folyamán.

A jelenlegi adatok szerint Németországban csaknem kétezer bunker van, de ezekből és a hidegháborús időkből megmaradt védelmi helyiségből csak mintegy 580 működik, a legtöbbjük több millió eurós felújításra szorul. – Ezek legfeljebb 480 ezer embernek, a németek mindössze fél százalékának adnának menedéket. Összehasonlításképpen, a BBK szerint Finnországban 50 ezer védelmi helyiség található, ami 4,8 millió ember, azaz a finn lakosság 85 százalékának befogadására alkalmas. Ralph Tiesler becslése szerint a következő négy évben legalább tízmilliárd euró, tíz éven belül pedig 30 milliárd euró szükséges a megfelelő védelem kialakításához.

A The Guardian emlékeztet, több mint három évvel azután, hogy Vlagyimir Putyin parancsára Oroszország lerohanta Ukrajnát, más országokban is, különösen a balti államokban, de Lengyelországban is attól tartanak hogy a Kreml új frontokat nyit.