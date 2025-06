Székesfehérváron is tiltakoztak az ellehetetlenítési törvény ellen

tüntetés;Székesfehérvár;Cser-Palkovics András;ellehetetlenítés;átláthatósági törvény;

2025-06-07 22:12:00 CEST

A pénteki demonstráción az egyébként a saját kormányával is gyakran kritikus fideszes polgármester is bírálatot kapott, mert nem állt ki a fenyegetett civilek és a sajtó mellett.

Csaknem százan vonultak péntek délután Székesfehérvár belvárosában tüntetők, hogy kifejezzék tiltakozásukat az átláthatóságinak nevezett, valójában a civil szervezetek és a sajtó, az újságírók ellehetetlenítéséről szóló törvény ellen – derült ki a 444 egy nappal későbbi cikkéből, amely szerint a Fejér megyei székhelyen egy ekkora tüntetés is már nagyobb tömegnek számít. A demonstrációt annak ellenére tartották meg, hogy a héten a Fidesz bejelentette, hogy elhalasztják a szavazást a jogszabályról, amelynek csak a terve nemzetközi szintű felháborodást gerjesztett.

A demonstráció azért nem kaphatott akkora visszhangot, mert a hatalom megpróbálta elhallgatni, a NER-hez, a Mediaworks-höz tartozó megyei lapok közül Fejér Vármegyei Hírportál (FEOL) sem számolt be az eseményről, amelyen a 444 szerint Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármesterét is megszólították. Ugyanis a fideszes városvezető, aki gyakran kritizálja az Orbán-kormány centralizációs politikáját, éppen a Népszavának adott interjújában azt mondta az ellehetetlenítési törvényről: – Ez egy parlament előtt lévő tervezet, aminek úgy látom, közvetlenül az önkormányzati világhoz nincs köze. Polgármesterként tudatosan nem szólalok meg olyan ügyekben, amelyek befolyásolására nincs jogosítványom, és amelyek szétfeszítenék a helyi közösséget ahelyett, hogy összekötnék.

– Polgármester úr, szerintem ez nem egy százezren egy csapatban mentalitású hozzáállás – idézte a 444 az esemény szervezőját, Horváth Bence környezetvédő aktivistát, aki ezzel Cser-Palkovics András helyben ismert mottójára utalt: „Közösen, százezren, egy csapatban.”

– Ha a polgármester a város futballcsapatával, jégkorongcsapatával és a saját, már saját maga szerint is befásult politikai közösségével kapcsolatban is tud hűséges csapatmentalitást tanúsítani, akkor igenis kötelessége Székesfehérvár közösségének tagjait is megvédeni, ha őket támadás éri és kiállni, azt mondani, eddig és ne tovább – fogalmazott a felszólaló.

A cikk szerint a vonuló tüntetőket menet közben a helyiek közül többen tapsoltak a vonulóknak, de voltak, akik kifütyülték őket. – Én nyugdíjas vagyok, de itt sokan félnek – világította meg egy idős férfi az egykori koronázóváros hangulatát. A demonstráción több Tisza Sziget-tag is megjelent.