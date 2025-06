Magyar Péter Gyurcsány Ferencet idézve kérte Lázár Jánost, hogy legyen férfi, vállaljon felelősséget a MÁV káoszáért

MÁV;Siemens;Lázár János;káosz;felelősség;vonatkésések;Magyar Péter;

2025-06-07 20:21:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint hiába próbálja most a Siemensre hárítani a felelősséget az építési és közlekedési miniszter, ő volt az, aki megvágta a MÁV költségvetését, nem más.

„Te is tudod, hogy ennek vége van. 3 éve ígérgetsz fűt-fát, közben minden fejlesztést leállítottál, sorra rúgod ki a legjobb szakembereket és még a MÁV alapvető karbantartási és felújítási büdzséjét is a felére vágtad” – szólította meg Magyar Péter Lázár Jánost, szombat késő délutáni posztjában. Az ellenzéki politikus szerint emiatt törnek a váltók, gyulladnak ki a mozdonyok és ezért romlott el most a sorompó irányításának a hűtése is.

„Ezért omlik össze évről évre egyre látványosabban a vasúti közlekedés. Ezért van a vasúti pálya felén lassú jel és ezért késnek egy év alatt hét évet a vonatok. Hiába próbálod most éppen a Siemensre fogni a leállást. Te is tudod, hogy a kivitelezők majd 10 éve átadták ezt a szakaszt, bőven lett volna tehát idő javítást, vagy cserét kérni. De azt is tudod, hogy ha a luxusautódra 10 évig nem költesz, nem viszed olajcserére, akkor 10 év múlva hiába mutogatsz a gyártóra” – vázolta a tárcavezető számára is plasztikusan, hogy szerinte mi áll a most szombati káosz hátterében.

„Tényleg, ez a Siemens nem egy ukrán cég? Összehívtátok már a nemzetbiztonsági bizottságot, hátha ez is valami ukrán szabotázs? Viccet félretéve, légy férfi és most először, húsz év után, vállald valamiért a felelősséget. Gyurcsány Ferenc is megmondta: félig nem lehet visszavonulni, csak teljesen„ – fogalmazott pikírten Magyar Péter. Még azt is hozzáfűzte: „Itt az idő. Vége van. Menni kell. Hálás lenne érte mindenki. A pártod is, de legfőképp a magyarok.”