Robert Fico;Szlovákia;uniós források;jogállamiság;

2025-06-08 19:52:00 CEST

A pozsonyi ellenzék vezetője nem tartja szokványosnak, hogy különféle EP-küldöttségek utaznak Szlovákiába felmérni a demokrácia helyzetét.

Aggasztónak tartja a Progresszív Szlovákia párt vezetője, hogy az elmúlt hetekben két külön delegáció is Szlovákiába érkezett az Európai Parlamenttől - írja a pozsonyi Új Szó.

Michal Šimečka szerint ez annak a jele, hogy a jogállamiság veszélybe került az országban, és ha a jelenlegi Fico-kormány irányvonala nem változik, Szlovákia hasonló helyzetbe kerülhet, mint Magyarország. A politikus a Markíza televízió Na telo című vitaműsorában beszélt erről, ahol a szlovák jogállamiság állapotát értékelte. Sajnálatosnak nevezte, hogy az ország ilyen értékelést kapott, és úgy véli, ez árnyékot vet Szlovákia nemzetközi megítélésére. Kiemelte: egyáltalán nem tekinthető szokványosnak, ha két héten belül két uniós megfigyelőcsoport is látogatást tesz egy EU-tagállamban. – Az egyik delegáció arra a következtetésre jutott, hogy az uniós forrásokat veszély fenyegeti, és ezekkel visszaélhetnek, míg a másik szerint Szlovákia egyre inkább hasonlít Magyarországra, amely mára a demokrácia és a jogállami normák hanyatlásának jelképévé vált – emlékeztetett Michal Šimečka.

Richard Raši, a parlament elnöke, a Robert Fioco -féle Smerrel és a szélsőjobboldali, magyarellenes SNS-szel kormánykoalícióban Hlas párt politikusa ezzel szemben hangsúlyozta: a második EP-delegációt Robert Fico miniszterelnök is fogadta, és bár a pozsonyi kormány álláspontja eltér a küldöttség álláspontjától, a megbeszélés nyugodt és tárgyszerű hangulatban zajlott. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az EP delegációit politikai alapon állítják össze, az észrevételeket tudomásul vették, és foglalkoznak is velük. Hangsúlyozta: nem bagatellizálják a jelentéseket, de túlzott jelentőséget sem tulajdonítanak nekik.

Az Európai Parlament az elmúlt két hétben két alkalommal is delegációt küldött Szlovákiába: először az Agrárkifizető Ügynökségnél (PPA) tapasztalt vitatott pénzügyi gyakorlatok – a sajtóban „hacienda-ügyként” emlegetett botrány – miatt, másodszor pedig azért, hogy megvizsgálják az emberi jogok, a demokratikus működés és az alapvető jogok helyzetét az országban.

Ami a hacienda-ügyet illeti: a szlovák közéletben több olyan eset is napvilágra került, amikor Robert Ficóhoz köthető oligarchák a PPA segítségével jutottak támogatáshoz magántulajdonban lévő villák és haciendák építésére. Bár a pénzeket hivatalosan az idegenforgalom fellendítésére szánták, a turisták ténylegesen nem tudnak megszállni ezekben az ingatlanokban.

A gyakorlat nem ismeretlen Magyarországon sem: több fideszes politikus és polgármester uniós és hazai vidékfejlesztési pályázatokból építtet vendégházakat, amelyek formálisan civil szervezetek – gyakran rokonokat is magukba foglaló egyesületek – tulajdonába kerülnek. Ezeket az ingatlanokat elzárják a nyilvánosság elől: nem hirdetik őket, vagy irreálisan magas áron kínálják, így alig fogadnak vendéget. Nagy előnyük, hogy a tulajdonosok az öt év fenntartási időszak letelte után beköltözhetnek ezekbe a „panziókba”.