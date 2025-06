Hétfőn is 300 pótlóbusz áll készenlétben, rendőri felvezetést kapnak, ha újra összeomlik a MÁV

Balaton;MÁV;pótlóbusz;vonatközlekedés;Hegyi Zsolt;

2025-06-09 10:03:00 CEST

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója szerint pünkösd hétfőn utasok tömegei indulnak el a Balaton térségéből Budapest felé.

„Fordítunk! A tavalyi, nyári főszezont is überelő pünkösdi forgalom iránya ma érthetően megváltozik: az utasok tömegei most már a Balaton térségéből indulnak el Budapest térségébe, illetve természetesen az ország más részeibe is – hazafelé. Mi is ehhez igazítjuk a közlekedési rendet, illetve a rendelkezésre álló többletkapacitásokat” – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója hétfőn.

Hegyi Zsolt Facebook-bejegyzésében azt ígérte, ma is járni fog a déli és az északi partról a két mentesítő vonat, a Szitakötő és a Keresztespók InterRégió, azon kívül a tó körül mintegy 200, a fővárosi agglomerációt lefedve pedig körülbelül 100 erősítő busz áll majd ugrásra készen egész nap.

Mint arról beszámoltunk, szombaton összeomlott a balatoni vonalon a vasúti közlekedés, miután Érd és Tárnok között meghibásodott egy sorompó. Több ezer ember késett, ha egyáltalán elindult a vonata, az építési és közlekedési miniszter, Lázár János azt ígérte, hogy az utasok visszakapják a teljes jegyárat, a MÁV vezérigazgatója pedig közölte, hogy az összes klimatizált pótlóbusz Kelenföldön lesz vasárnap, akár működik a sorompó, akár nem. Bár vasárnap nem volt fennakadás, a vidékről Budapestre vezényelt buszsofőrök egy részének parkolási vagy éppen étkezési lehetőséget sem biztosítottak, nem is beszélve a mosdókról.

A MÁV-vezér posztjában azt írta, bíznak abban, hogy a biztonsági tartalék bevetésére ma éppúgy nem lesz szükség, mint vasárnap, amikor a szombati sorompóhiba kijavítását követően már zavartalanul tudtak közlekedni a vonatok. „Ha a buszok bevetésére mégis szükség lenne, igyekszünk – a pályamunkákkal terhelt – M7-esen is »gyorsító sávot« biztosítani a MÁV-csoport utasainak: munkatársaink folyamatos kapcsolatban vannak a rendőrséggel, így az erősítő buszok akár konvojban, rendőri felvezetéssel is közlekedhetnek” – tudatta Hegyi Zsolt.