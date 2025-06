Az orosz elnök Donald Trumpon keresztül üzente meg, hogy válaszolni fognak az ukrán dróntámadásra

Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;orosz megszállás;

2025-06-04 20:51:00 CEST

Vlagyimir Putyin azt nem konkretizálta, hogy pontosan milyen jellegű lesz ez a válasz.

Oroszország kénytelen lesz reagálni az Ukrajna által nemrég végrehajtott dróntámadásokra – közölte az Egyesült Államok elnöke azt követően, hogy telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal.

Donald Trump beszámolt arról is, hogy szóba kerültek az Ukrajna által orosz területen állomásozó repülőgépek ellen végrehajtott támadások, valamint más, mindkét félhez köthető hadműveletek is. „Jó beszélgetés volt, de nem olyan, amely közvetlenül békéhez fog vezetni” – fogalmazott az elnök. Oroszország hivatalos közleményben utalt arra, hogy katonai válaszlépések is kilátásba kerültek az Ukrajnából indított, mélyen orosz területeket érintő támadások nyomán. Egyúttal a Nyugatot is felelőssé tette a történtekért, és felszólította az Egyesült Államokat, valamint az Egyesült Királyságot, hogy gyakoroljanak nyomást Ukrajnára a hasonló akciók megakadályozása érdekében.

Ukrajna hatalmas fegyvertényt hajtott végre a vasárnapi támadással, kijevi tisztviselők hangsúlyozták is, hogy több mint három év háború után is képesek válaszcsapást mérni messze a frontvonaltól, mélyen Oroszországban fekvő célpontokra. Amerikai és brit kormányzati források azt állítják, hogy nem volt előzetes tudomásuk a hétvégi támadásokról, amelyek célpontjai nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas stratégiai bombázók voltak több oroszországi légibázison.

Trump arról is beszélt, hogy az orosz elnökkel folytatott egyeztetésen Irán is szóba került. Állítása szerint Vlagyimir Putyin nem zárkózik el attól, hogy részt vegyen olyan tárgyalásokon, amelyek célja egy új atomalku megkötése a perzsa országgal. Az Egyesült Államok elnöke világossá tette orosz kollégája számára, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez – ebben állítólag mindketten egyetértettek. Donald Trump korábban azzal vádolta meg a teheráni teokratikus rezsimet, hogy szándékosan hátráltatják a tárgyalások előrehaladását - írja a Reuters.