Hiába a „békeidő”, a legutóbbi választások óta 1,3 milliárdot szórtak el a pártok a közösségi médiában

Fidesz;közösségi média;kampányköltések;politikai hirdetések;Magyar Péter;

2025-03-28 05:50:00 CET

Bő kilenc hónap alatt – tavaly június is idén március közepe között – 1,3 milliárdot költöttek Magyarországon politikai hirdetésre a Meta-rendszerében – tudta meg a Népszava Lévai Richárd marketingspecialistától, a Közösségi kalandozások nevű blog tulajdonosától. Ezeket az összegeket elsősorban a Meta-rendszeréhez tartozó Facebookon költötték el, de a cégé az Instagram, és a Messenger is.

A mostani 1,3 milliárd forint bőven elmarad a tavalyi önkormányzati és európai parlamenti-kampány időszakéhoz képest, ahol körülbelül 5 hónap alatt sikerült 3,4 milliárdot kiszórni hirdetésekre. Lévai Richárd szerint ez valóban békeidőre jellemző, hisz míg a választások után heti átlagosan 33-40 millió költenek a politikai szereplők, ez kampány alatt 100-200 millióra is felmegy. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, ez más, európai országokhoz képest még mindig magas aránynak számít.

Nem túl meglepő módon a kormányoldal brutálisan vezet:

a Fidesz összesen 1,1 milliárd forintot hirdetésekre a tavalyi választások óta.

Az ellenzék csak mintegy 210 milliót költött, ebből a Magyar Péter vezette Tisza Párt 28-at.

A kormánypárt saját médiáinak hirdetésére csaknem 500 milliót szánt, míg politikusaikra 252 milliót fordított.

Orbán Viktor miniszterelnök az utóbbi időben elsősorban külpolitikai jellegű témáit hirdette, mint harc Brüsszellel, és a háborúból való kimaradás. Az ősz slágere az árvízi védekezés volt, a nyár témája pedig a „békemisszió”, de komoly anyagi támogatást kapott a „sajtótájékoztató Putyin elnökkel” című bejegyzés is. Mindez annak ellenére lett népszerű hirdetési téma, hogy sokakat, főleg a nemzetközi porondon meglehetősen zavart, hogy Orbán Viktor az Európai Unió tanácsának soros magyar elnökségének kezdetén, az Unió felhatalmazása nélkül utazott, többek közt Oroszországba és Kínába is.

A kormánypárti Megafon ebben az időszakban 155 milliót költött hirdetésekre.

Érdekes, hogy az ismertebb Megafonosok többsége is a külpolitikát tűzte elsősorban a zászlajára, és Magyar Péterről csak egy-egy poszt szólt. Sok esetben azt a narratívát erősítették, hogy a Tisza Párt elnöke külföldi érdekből cselekszik.

Ami a Tisza Párt 28 millióját illeti, ezt leginkább a párt Facebook-oldalán költötték el, Magyar Péter még mindig nem költött szinte egy fillért sem. Az ő neve alatt mindössze egy darab hirdetés futott tavaly márciusban, körülbelül 35 ezer forint értékben. Lévai Richárd szerint ennek több oka is lehet, egyfelől minden közösségi média marketinggel foglalkozó szakember dilemmája, hogy ha valaki meghirdet egy posztot, akkor a Facebook lejjebb csavarja-e az organikus, tehát természetes elérését az adott bejegyzésnek.

– Léteznek ilyen legendák, és a Facebook saját statisztikái sem mindig egyértelműek ezzel kapcsolatban.

Magyar Péternek pedig noha nem fut annyira a szekér, mint kezdetben, de még mindig viszonylag sok embert érnek el a posztjai.

A másik ok: nyilván kell valamit kezdeniük azzal, hogy a párt fejnehéz. Fel kell építeni magát a pártot is, ahol egyrészt más szereplők is hangsúlyosabban meg tudnak majd jelenni, illetve más embereket is elérhetnek, mint Magyar Péter oldalán keresztül – magyarázta a szakértő, aki azt is hozzátette, hogy noha Orbán Viktornak 1,3 millió követője van, míg Magyar Péter a fél milliós nagyságrendnél tart, a miniszterelnök bázisában sok lehet a passzív tag.

– Máshol tart a közösségi médiás, és egyébként politikai görbéje is Orbán Viktornak, így az ő oldalán sokkal inkább szükség lehet a hirdetésekre.

Ez úgy működik, hogy ha valakit érdekel ő, vagy a témák amiket megoszt, elkezdi követni. Aztán telik az idő, már kevésbé érdekli, vagy ki is ábrándult, de kikövetni már elfelejti. Így abban az 1,3 millióban, sokan lehetnek akik már egyáltalán nem olvassák a miniszterelnök posztjait, akiknek a Facebook kezdőlapjuk már fel sem dobja a tartalmait.