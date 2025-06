Ezrek tüntettek Franciaországban az Orbán Viktor részvételével zajló szélsőjobboldali találkozó ellen

Franciaország;Orbán Viktor;tüntetés;Patrióták Európáért;

2025-06-09 19:58:00 CEST

A demonstrálók „ellenállást” ígértek.

Montargis városában mintegy 4000 ember – köztük baloldali politikusok és szakszervezeti képviselők – tüntetett a város határában zajló szélsőjobboldali találkozó ellen, amin Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett – derül ki a France 24 cikkéből, amit elsőként a hvg.hu vett észre.

A portál szerint a tüntetés szervezői „ellenállást” ígértek és kijelentették, hogy nem látják szívesen a szélsőjobboldali vezetőket.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály még szombaton közölte, hogy Orbán Viktor Franciaországba utazik, ahol részt vesz a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén, Fontainebleau-ban. Az elnökségi ülést követően a miniszterelnök Marine Le Pen és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) vezetőinek meghívására hétfőn Montargis-ban beszédet is mondott a Patrióták nagygyűlésén. Egyebek mellett közölte: Magyarország az Unió fekete báránya, Brüsszel rémálma, az európai hazafiak reménye és a keresztények végvára. Hozzátette, „a Magyarországot támadó, tojásfejű brüsszeli bürokratáknak” fogalmuk sincs, mit jelent harcolni a szabadságért, a demokráciáért, a hazáért, inkább csendben kéne maradniuk és dolgozniuk kellene. A kormányfő arról is beszélt, hogy „nem akarunk egy Afganisztánt a szomszédunkba”, az európai jobboldal pedig soha meg nem választott bürokraták és bírák támadása alatt áll.

Korábban a Telex az Ouest France cikke alapján azt írta, hogy Marine Le Pen és Jordan Bardella a Patrióták Európáért szövetségét alkotó tizenhat politikai párt képviselőit invitálták meg, és pódiumra lép a magyar kormányfőn kívül Santiago Abascal, a spanyol Vox elnöke, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője is, a napot pedig Marine Le Pen és Jordan Bardella beszéde zárja.