Nyolcvanhat éves korában meghalt Frederick Forsyth, aki többek között A Sakál napja című thrillerregényéről vált ismertté – írja az angol író ügynökének közlése alapján a BBC.

Forsythnak több mint 25 könyve jelent meg, köztük Az Odessa ügyirat, valamint A háború kutyái, és 75 millió könyvet adott el világszerte. Kiadója, Bill Scott-Kerr kiemelte:

„Freddie thrillerjei, melyeket még ma is világszerte milliók olvasnak meghatározzák a műfajt, valamint továbbra is mércét jelentenek a kortárs írók számára. Páratlan örökséget hagy maga után, mely az elkövetkező években is izgalmas és szórakoztató lesz.”