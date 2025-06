Az olcsó vagy a luxus kell a magyaroknak, egy négyfős magyar család nem ússza meg egymillió forint alatt az egyhetes tengerparti nyaralást

turizmus;utazás;nyaralás;külföldi nyaralás;

2025-06-11 13:45:00 CEST

Egyre nagyobbra nyílik az árolló az utazási piacon, miután a legolcsóbb önellátós tengerparti apartmanokat és a luxuskategóriás nyaralásokat keresik idén a magyarok.

Átlagosan 8-10 százalékkal emelkedett a szervezett európai utazások ára a nyári főszezonban, alapvetően a szállásdíjak és az ellátás költségei emelkedtek, miközben az utazásszervezők többsége a gyengélkedő európai gazdaság miatt a korábbiaknál szerényebb kereslettel számolt. És nem tévedett, ugyanis Európa-szerte visszafogottabb az érdeklődés a nyaralási csomagok iránt, bár az utazási vágy továbbra is erős. A jól sikerült előfoglalási szezon után április-májusban megtorpant a kereslet, kivártak a nyaralást tervezők, így az előszezonban még a kétezres évek elején látott 100 ezer forintos last minute görög tengerparti ajánlatok is felbukkantak, de az óvatosan tervezett főszezoni helyek nagy része már betelt - osztotta meg tapasztalatait a Népszavával Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketingigazgatója.

A nehezebb gazdasági helyzetre és a konkurencia túlzott kapacitás lekötéseire felkészülve az IBUSZ nem növelte, hanem a tavalyi szinten tartja a lekötött charterjáratainak a számát. Az elmúlt hetekben egy török és egy görög charter járat már elindult, a többi az elkövetkezendő 2-3 hétben fog.

A legkelendőbbek a nagyon drága, azaz luxuscsomagok és azokkal párhuzamosan a 200-300 ezres tengerparti nyaralások. Ismét keresik a görög apartmanokat, ami trendforduló, hiszen az elmúlt években már inkább szállodákat kerestek ellátással ott

- tudtuk meg. A törökországi és a több görög szigeten, Szantorinin, Rodoszon és Krétán tapasztalt földrengések nem okoznak pánikot, azokat a gyakorlott utazók nem katasztrófaként, hanem olyan természeti jelenségként könyvelik már el, amely bárhol, bármikor előfordulhat – mondta a szakember.

A most szembejövő 200 ezer forint alatti félpanziós, négycsillagos szállodába szóló török, görög, spanyol last minute tengerparti utazások hamarosan kifutnak, az előszezonban beragadt és kifizetett néhány helyet értékesítik így az utazási irodák, de - mint azt Termes Nóra hangsúlyozta - nem érdemes ilyen árakra és ajánlatokra számítani a csúcsidőszakban. Tény, hogy most olcsóbban eljuthatnak a szerencsések a mediterrán nyaralóhelyekre, mint a Balatonra, de

a kép csalóka, az akciós árakon valójában kevesen utazhatnak

vagy csak nagyon nagy kompromisszumok árán.

A főszezoni, számottevően magasabb árak az iskolai szünettel startolnak és nagyjából addig, azaz augusztus végéig tarthatók a gyerekes családok miatti tömeges kereslet miatt.

Bakancslistás hajóutak Már a 2026-os hajóutakat foglalják intenzíven, ez a fajta élmény mára bakancslistássá vált, tömeges a kereslet, a 350-400 ezer forinttól induló mediterrán és északi-európai hajóutak nyáron, ősszel és télen pedig az Arab-öböl és Karib-tengeri hajózás a sláger. Megjelentek a kínálatban a norvég fjordok is, de a nyári kereslet egyértelműen a hőségbe, a mediterrán térségbe irányul még - közölte az IBUSZ szakértője.

Nyaralásban - úgymond - nincs új a nap alatt, örök slágernek számít a török Riviéra, a görög szigetvilág és Mallorca, Costa Brava, Costa Dorada del Sol, ezt keresik most a legtöbben az utazási irodánál. Erős túlkínálat a török piacon van, a korábbi évek sikerei miatt több magyar iroda kötött le oda jelentős kapacitásokat, ezért aki oda vágyik, nagyobb eséllyel futhat bele akcióba, mint mások. De érdemes körültekintően választani, ugyanis a tartósan akciós, olcsó árak gyakran alacsony minőséget takarnak.

A 30 évvel ezelőtti Görögországéhoz hasonlítanak Albánia üdülőterületei, vagyis még mindig nincs annyira jól kiépített infrastruktúra a tengerparton, amire nagyobb kapacitásokat köthetnének le az utaztatók, ismerve a magyar utazók igényeit, elvárásait. Bulgária viszont az elmúlt másfél évtizedben óriásit fejlődött és nagyon jó áron van, ezért is kerülhetett be a piacvezető irodák kínálatába. All inclusive ellátásban a törökök verhetetlenek, de a bolgár tengerparton is terjed, bár még szolidabb változatban van a teljes ellátás, ami a költségek tervezhetősége, és az előre kifizetett fix díj miatt a családosok nagy kedvence.

Jó hír, hogy a görögöknél idén nem volt olyan mértékű áremelkedés, mint amit tavaly tapasztaltak az ott nyaralók, idén viszont Horvátországban ugrott nagyot az élelmiszerek ára.

Az egyhetes tengerparti nyaralást utazással, szállással, étkezéssel és programokkal egy négyfős család ma már nem ússza meg olcsón, minimum egymillió forint körüli összegre számíthat, de a felső középrétegbe tartozó jövedelműek két főre is kifizetnek ennyit, bár idén ők is picit alacsonyabb kategóriát keresnek, mint a korábban preferált négycsillagos szállodák. A görög szigeteken hosszú idő után ismét többen keresik az alacsonyabb árú önellátós apartmanokat, de az oda utazók nem főzni akarnak, hanem a környékbeli tavernákban oldják meg az étkezést.

Fekete utaztatás kockázatokkal és mellékhatásokkal

Szélmalomharcot vívnak a fekete utaztatók ellen a kőkeményen szabályozott és drága biztosítások fizetésére kötelezett utazási irodák. Minden évben kongatja a vészharangot a szakmai szövetség, de kevés sikerrel: óriási és ingyenes reklámfelülethez jutottak az engedély nélkül tevékenykedők az internet térhódításával.

Többségükben külföldön élnek, de ott sem rendelkeznek engedéllyel azok a szervezők, akik általában közösségi média felületeken, zárt csoportokban hirdetnek és találnak egymásra a gyanútlan utasokkal

- válaszolta a Népszava megkeresésére Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke. Mint megtudtuk, a szakmai szövetséghez rendszeresen érkeznek bejelentések, amiket a hatósághoz továbbítanak kivizsgálásra.

Az utazási irodák a gazdaság egyik legjobban és legszigorúbban szabályozott szektorának tekinthetők, komoly összeget fordítanak vagyoni biztosítékra kaució formájában, ami garantálja, hogy fizetésképtelenség esetén ne érje kár az ügyfeleiket, az általuk befizetett összeg nem vesszen el. Emellett érvényes hazaszállítási biztosítással kell rendelkezniük, ami arra biztosíték, hogy bármi is történne az utazást szervező céggel, az utas hazautazását a biztosító intézi. Az utazási iroda emellett adót fizet, infrastruktúrát tart fenn.

Az utazásokat engedélyek és biztosítások nélkül szervezők esetében kérdéses, hogy baj esetén számíthat-e rájuk az utazó, baj esetén visszakapja-e a pénzét. Gyakori jelenség az olyan utazási tanácsadók vagy tanácsadó csoportosulások, akik pénzt nem vesznek át az utastól, „vezetik az utas kezét”, hogy hol, mit foglaljon le, munkájukért tanácsadási díjat számolnak fel. Ők sem engedéllyel rendelkező utazási irodák, felelősséget a szervezésért nem vállalnak, a rendeletben előírt szakképzettséggel nem rendelkeznek.

Az újabban igen népszerű jógatáborok, alkotótáborok és különböző elvonulások között is sok olyan van, amelyik vékony jégen táncol. Ha a szervező a saját tevékenységéért, jelesül a jógaórákért, vagy az egyéb programok megtartásáért külön díjat állapít meg és szed be, akkor élesebben elkülönül a tevékenység. Ha azonban emellett szállást foglal, transzfert rendel, olykor még városnézést is tart, akkor már utazásszervezőnek számít. A hatóság saját maga által indított vizsgálat vagy bejelentés alapján ebben az esetben megállapítja a jogosulatlanul végzett tevékenységet és a szabályozás elkerülése miatt komoly büntetésre számíthat a szervező.

Amíg nincs baj és nincs vita, jellemzően nincs reklamáció sem, hiszen az elégedett utas nem reklamál - hangsúlyozta Molnár Judit. Szúrópróbaszerűen, és tömegesen ellenőrizni viszont nincs kapacitása a szakmát felügyelő állami hivatalnak, Budapest Főváros Kormányhivatalának.

Évente több ezer ilyen illegális, vagy félig-meddig illegális utazás valósul meg, a fekete utaztatás tehát gyakorlatilag háborítatlanul virágzik, a megrendelői bázisát hatékonyan eléri a közösségi médiában. Összességében

némileg hasonló a helyzet, mint az Airbnb-zés és a szállodai tevékenység viszonylatában, ahol a hotelüzemeltetők adóterhei és az üzemeltetési előírások össze sem hasonlíthatók a lakáskiadók kötelezettségeivel, így a két szegmens árszintje és profitrátája is lényegesen eltérő.

A fekete utaztatás problémája nagyjából egyidős az utazási irodák létrejöttével, és azóta számtalan intézkedés született is, de ezek többsége a legális működést szabályozta tovább, az engedély nélkül üzemelők körének bővülésével nem tudott lépést tartani. A legtöbbet az utazók tehetnek magukért azzal, hogy engedéllyel rendelkező utazási irodával szerződnek, vagy ha mégsem, minden kockázat ismeretében vállalják, hogy saját felelősségükre utaznak.