Fekete utaztatás kockázatokkal és mellékhatásokkal

Szélmalomharcot vívnak a fekete utaztatók ellen a kőkeményen szabályozott és drága biztosítások fizetésére kötelezett utazási irodák. Minden évben kongatja a vészharangot a szakmai szövetség, de kevés sikerrel: óriási és ingyenes reklámfelülethez jutottak az engedély nélkül tevékenykedők az internet térhódításával.

Többségükben külföldön élnek, de ott sem rendelkeznek engedéllyel azok a szervezők, akik általában közösségi média felületeken, zárt csoportokban hirdetnek és találnak egymásra a gyanútlan utasokkal - válaszolta a Népszava megkeresésére Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke. Mint megtudtuk, a szakmai szövetséghez rendszeresen érkeznek bejelentések, amiket a hatósághoz továbbítanak kivizsgálásra.

Az utazási irodák a gazdaság egyik legjobban és legszigorúbban szabályozott szektorának tekinthetők, komoly összeget fordítanak vagyoni biztosítékra kaució formájában, ami garantálja, hogy fizetésképtelenség esetén ne érje kár az ügyfeleiket, az általuk befizetett összeg nem vesszen el. Emellett érvényes hazaszállítási biztosítással kell rendelkezniük, ami arra biztosíték, hogy bármi is történne az utazást szervező céggel, az utas hazautazását a biztosító intézi. Az utazási iroda emellett adót fizet, infrastruktúrát tart fenn.

Az utazásokat engedélyek és biztosítások nélkül szervezők esetében kérdéses, hogy baj esetén számíthat-e rájuk az utazó, baj esetén visszakapja-e a pénzét. Gyakori jelenség az olyan utazási tanácsadók vagy tanácsadó csoportosulások, akik pénzt nem vesznek át az utastól, „vezetik az utas kezét”, hogy hol, mit foglaljon le, munkájukért tanácsadási díjat számolnak fel. Ők sem engedéllyel rendelkező utazási irodák, felelősséget a szervezésért nem vállalnak, a rendeletben előírt szakképzettséggel nem rendelkeznek.

Az újabban igen népszerű jógatáborok, alkotótáborok és különböző elvonulások között is sok olyan van, amelyik vékony jégen táncol. Ha a szervező a saját tevékenységéért, jelesül a jógaórákért, vagy az egyéb programok megtartásáért külön díjat állapít meg és szed be, akkor élesebben elkülönül a tevékenység. Ha azonban emellett szállást foglal, transzfert rendel, olykor még városnézést is tart, akkor már utazásszervezőnek számít. A hatóság saját maga által indított vizsgálat vagy bejelentés alapján ebben az esetben megállapítja a jogosulatlanul végzett tevékenységet és a szabályozás elkerülése miatt komoly büntetésre számíthat a szervező.

Amíg nincs baj és nincs vita, jellemzően nincs reklamáció sem, hiszen az elégedett utas nem reklamál - hangsúlyozta Molnár Judit. Szúrópróbaszerűen, és tömegesen ellenőrizni viszont nincs kapacitása a szakmát felügyelő állami hivatalnak, Budapest Főváros Kormányhivatalának.

Évente több ezer ilyen illegális, vagy félig-meddig illegális utazás valósul meg, a fekete utaztatás tehát gyakorlatilag háborítatlanul virágzik, a megrendelői bázisát hatékonyan eléri a közösségi médiában.

Összességében némileg hasonló a helyzet, mint az Airbnb-zés és a szállodai tevékenység viszonylatában, ahol a hotelüzemeltetők adóterhei és az üzemeltetési előírások össze sem hasonlíthatók a lakáskiadók kötelezettségeivel, így a két szegmens árszintje és profitrátája is lényegesen eltérő.

A fekete utaztatás problémája nagyjából egyidős az utazási irodák létrejöttével, és azóta számtalan intézkedés született is, de ezek többsége a legális működést szabályozta tovább, az engedély nélkül üzemelők körének bővülésével nem tudott lépést tartani. A legtöbbet az utazók tehetnek magukért azzal, hogy engedéllyel rendelkező utazási irodával szerződnek, vagy ha mégsem, minden kockázat ismeretében vállalják, hogy saját felelősségükre utaznak.