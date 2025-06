A nagy magyar ego alja, avagy ilyen, amikor csikósok olvassák az Orbán-kormány propagandáját

Beton.Hofi;

Ötödik nagykoncertjére készül Beton.Hofi a Budapest Parkban, aki alig 6 év alatt jutott el feltörekvő művészből olyan népszerű rapperré, aki mellett még Demeter Szilárd sem tudott szó nélkül elmenni.

A 2010-es évek második felétől átalakult a magyar könnyűzenei színtér. Megjelent jó néhány, piszkosul rövid idő alatt hatalmas népszerűséget szerző előadó: volt, aki néhány hónap alatt tudhatott magának milliós hallgatottságot az ország első számú online zenei felületein (Youtube, Spotify), kapott lehetőséget fesztiválok nagyszínpadán és készülhetett az első önálló koncertjére is a Budapest Parkban. Utóbbi az egyik mértékegysége a valóban sikeres előadóknak Magyarországon. Tízezres befogadó képességével ugyanis már az is jól mutat, ha mindössze a negyedét tölti meg a fellépő, nemhogy, ha sikerül teltházat csinálnia. Ilyen volt a Carson Coma vagy Azahriah is, de – ahogy világszerte egyre nagyobb népszerűségre tett szert a hiphop - jellemzően rapperekről beszélhetünk, Krúbiról, Dzsúdlóról és Pogány Indulóról is. Ehhez az előadói brigádhoz tartozott az erdélyi származású, Budapest nyolcadik kerületében felnőtt Schwarcz Ádám, művésznevén Beton.Hofi is, aki bő egy év leforgása alatt jutott el egy slam poetry (improvizációra épülő költészet) versenyről a Budapest Parkig. 2019-től 2025-ig rohamtempóban vált feltörekvő művészből az újhullámos rap egyik legkapósabb képviselőjévé Magyarországon - három nagylemezzel, teltházas turnéval, arénakoncerttel.

A közgazdásznak tanult, félprofi futball karriert is maga mögött tudó Schwarcz Ádám számára saját bevallása szerint a sérülés miatt kettétört sportolói élet helyett kellett valami szenvedély, ez lett aztán a rap.

2019-ben tűnt fel költészeti versenyen, a VII. Országos Team Slam Bajnokságon. Akkor még a Borsos Bencével alkotott kétszemélyes formációt fedte a Beton.Hofi név, amelyet a kőkemény barna Sopianae cigarettára (barnaszofi) használt betonszofi kifejezésből és Hofi Géza humorista legendától kölcsönzött. 2020-ban pedig már az ország legjelentősebb videoklip rendezője, Miki357 készített neki klipet a Közép-Kilét-Európa című számához. 2021-ben jelent meg Comic Sins albuma, amely négyszeres platinalemez lett (4000 eladott példányszám felett már jár a cím) népszerűsége pedig ettől gyorsult fel igazán, olyannyira, hogy kicsit több, mint fél évvel később Az év hazai rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele kategóriában elnyerte a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének elismerését, a Fonogram-díjat, amelyet kiállított a budapesti Kálvin téren található Manna ABC-ben, egy budapesti étterem menüsort nevezett el róla és felkérték a Cicaverzum című magyar filmhez, írjon dalt a filmben főszereplő macskának. 2022-ben jelent meg második albuma, Playbánia címmel, amely már hatszoros platinalemez és alig három évvel a slam poetry verseny után élete első önálló koncertjét adhatta a Budapest Parkban. Ezt a tempót már az előadó is láthatóan megérezte: ekkoriban több interjúban is kitért rá, nehéz megszoknia a hirtelen jött sikert.

A Playbánia nemcsak népszerűsége miatt volt talán egyfajta tövig nyomott gázpedál a rapper életében, hanem azért is, mert erre az albumra került a Spotifyon jelenleg majdnem 25 millió lejátszásnál járó Bagira című száma is, amelynek egyetlen sorával („Belehalok, milyen szabad ország ez, anyámnak írok sms-t és az Orbán les” - utalva a Pegasus kémprogram körüli botrányra, amellyel többek között civileket, újságírókat hallgattak le) “sikerült elérnie”, hogy a közmédia egyik műsorában, a szám koncertfelvételén elnémítsák a kérdéses sort. Ekkoriban már nemcsak Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét tudhatta büszke rajongójának, hanem megszerezte még a saját állítása szerint szigorú kritikai érzékkel megáldott, Demeter Szilárd figyelmét is.

A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szólásszabadságra hivatkozva úgy értékelte az esetet, ha rajta múlott volna, nem cenzúrázta volna a dalt.

Az, hogy Beton.Hofi ekkor már a kritikus előadók valamiféle referenciája volt a könnyűzenei életben, az az eset is jelzi, mikor a józsefvárosi Jézus Szíve Jezsuita Templom plébánosa a rapper látogatása alkalmából nem volt rest a közösségi médiában megjegyezni: „A szövegeiben mindig van valami prófétai. Kritika, de magaskultúra is.”

Idővel a rapper közéleti megnyilvánulásai egyre határozottabbak lettek, 2023-ban például, mikor megkapta második Fonogrammját is, úgy fogalmazott, nem érti a szakmai szempontokat a díj mögött, ezért, hogy valami értelme legyen, annak a Nem Adom Fel kávézónak ajándékozta azt, ahol fogyatékossággal élők dolgoznak. Ugyanebben az évben jelentette be a több mint húszezer ember befogadására alkalmas MVM Domeban rendezett koncertjét, amelynek a Magyarország-Magyarország 0:0 (A meccs előre el van döntve) címet adta és amelyet egy Orbán Viktortól származó idézettel hirdetett: “Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”. Sikere töretlen maradt sőt, 2024-ben lett teljes lemeztrilógiája 0 című albumával és elnyerte Az év könnyűzenei szövegírója Artisjus díját is.

Beton.Hofi idén azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az átláthatósági törvénytervezetre reagálva kiállt a Partizán mellett, majdnem 100 ezer forinttal támogatva azt és megjelent két, a közéletet erősen kritizáló dala is. – Be vagyok zárva Magyarországra Belém van zárva Magyarország – hangzik a Be vagyok zárva című dal refrénje, amelynek videoklipjében például csikósok olvasnak kormánypropagandát, míg Pokol című száma reagál többek között az utóbbi hónapok tüntetésein elharapódzott rendőri oszlatásokra: „Magyar rendőr, hogyha támad a nép, álljatok át. Ezt a nemzetet nem vághatják a vájatok át.”