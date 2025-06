L. Simon László új feladata: miniszteri biztosként négy év alatt vigye a Mezőgazdasági Múzeumot Gödöllőre

Gödöllő;miniszteri biztos;L. Simon László;Mezőgazdasági Múzeum;költöztetés;Hankó Balázs;

2025-06-10 21:18:00 CEST

Egy melegeket ábrázoló kiállítás miatt a Nemzeti Múzeum éléről több mint másfél éve kirúgott korábbi fideszes politikustól azt várják, hogy a majdani új kiállítóhely a haszonállatok mellett a Kárpát-medence vad életvilágát is bemutassa.

A városligeti Vajdahunyadvárból a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szent István Campusára költözik a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. A 2029-ig tartó költözés vezetője L. Simon László lett, miniszteri biztosként – jelentette be kedden Gödöllőn Hankó Balázs a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

– A MATE az agrártudományok területén a világ legjobb 100-150 egyeteme között szerepel, amely most, együttműködésben a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárral, olyan további fejlődési lehetőségeket teremt, amely jó a magyar kultúrának, jó a magyar mezőgazdaságnak és jó a magyar egyetemi oktatásnak – tette hozzá a tárcavezető. Hankó Balázs szerint az egyetem gépmúzeuma kiegészíti majd és erősíti a Mezőgazdasági Múzeumot, sőt az új terület arra is kiváló, hogy ott ne csak a mezőgazdasági múzeum tárgyai, hanem élő állatok is bemutathatók legyenek, megismertetve, bemutatva a haszonállatok mellett a Kárpát-medence vad életvilágát.

L. Simon Lászlóról néhány hete érkezett hír, hogy tulajdonosa lett a Nyéki sört gyártó Belatiny Sörmanufaktúra Kft.-nek. A volt fideszes országgyűlési képviselő, korábbi államtitkár neve 2023 őszén forgott sokat a közvélemény előtt, miután kirúgták a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói székéből. Azután távolították el a posztról, hogy a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese, Dúró Dóra az úgynevezett gyermekvédelmi törvényre hivatkozva törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a 2023-as Nemzetközi Sajtófotó-kiállítás LMBTQ+-kisebbség elleni erőszakot, illetve a „meleg idősotthont” ábrázoló képsorozata miatt. Csák János helyt adott a kifogásnak, ami után a kiállítást csak 18 éven felüliek látogathatják, a Magyar Nemzeti Múzeum nevében azonban L. Simon László jelezte, hogy a kulturális intézmény egyik látogatójától sem kérheti el a személyi igazolványt. A kiállítás végével a főigazgatónak is távoznia kellett.