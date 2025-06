Az MTA kimondta, hogy ellentétes a tudománnyal a Fidesz Alaptörvénybe iktatott szólama, miszerint csak férfi és nő van

férfi;Magyar Tudományos Akadémia;gender;

2025-06-10 22:20:00 CEST

Az emberek egy nem elhanyagolható hányada olyan kromoszomális vagy anatómiai jellemzőkkel születik és/vagy fejlődik, amelyek egyértelműen nem felelnek meg a férfi vagy nő hagyományos meghatározásának – olvasható abban az állásfoglalásban, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia biológiai osztálya tett közzé.

A Magyarország vezető biológusai által 92 százalékos arányban támogatott állásfoglalás szerint az emberek egy része olyan testi vagy genetikai jellemzőkkel él, amelyek nem sorolhatók be egyértelműen sem a „férfi”, sem a „nő” kategóriába. Az érintettek közül sokan „szemre” férfinak vagy nőnek tűnnek, de ez korántsem mindig van így. Kezelés nélkül többségük terméketlen, a Klinefelter-szindrómások esetében pedig gyakori az emlőszövet megjelenése. A felsorolt interszexuális állapotok és működési rendellenességek nem jelentenek külön nemet, ugyanakkor a bináris „nő vagy férfi” felosztástól való eltérések élettani és pszichológiai szempontból is figyelmet, s adott esetben kezelést igényelhetnek – magyarázzák.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az interszexuális állapotok pontos előfordulási gyakorisága tudományos viták tárgyát képezi, létük azonban orvosbiológiai tankönyvi tény. Egy általános érvényű tézist már egyetlen ellenpélda is cáfolhat, és jelen esetben – még a legalacsonyabb becslések szerint is – világszerte több millió érintett személyről van szó.

„Ha csak két biológiai nemet deklarálnánk az eltérések figyelembevétele nélkül, az marginalizálhatná azokat az embereket, akik nem illeszthetők be ezekbe a kategóriákba. Ez megnyilvánulhat a politikai és jogi elismerés hiányában, a pontos azonosítás nehézségeiben, az okmányok kiállításában, valamint az oktatásban, az egészségügyi ellátásban és a foglalkoztatásban tapasztalható rendszerszintű diszkriminációban. Jó lenne mindezt elkerülni” – zárul az állásfoglalás.

A kérdés azt követően került napirendre, hogy a parlamenti fideszes kétharmad az Alaptörvényben is rögzítette: az ember vagy férfi, vagy nő. Szintén nem elhanyagolható tényező, hogy az utóbbi időszakban egyre több, szakmainak álcázott, valójában politikai természetű támadás éri a köztestületet a Fidesz részéről. A Terror Háza Múzeum főigazgatója, Schmidt Mária például odáig ment, hogy államosítani kellene az Akadémia vagyonát, mivel annak egyes tagjai tiltakozni mertek Orbán Viktor március 15-ei, úgynevezett „poloskázó” beszéde ellen. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Politikai Filozófia Európai Központjának igazgatója, Lánczi András egy hamis állításokkal teli interjút adott a kormánypropagandának – ezeket Romsics Ignác történész tételesen cáfolta.

Mindenesetre a Fidesszel szívesen együttműködő szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom már le is csapott a témára, egy szerkesztőségünknek is elküldött meghívó szerint a párt országgyűlési képviselője, Dócs Dávid Az MTA is beállt a sorba? címmel tart sajtótájékoztatót szerdán.