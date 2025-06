A szlovák rendőrség kihallgatta Bős polgármesterét egy 1848–49-es emléktábla és egy turulmadaras oszlop miatt

Szlovákia;felvidék;magyarellenesség;felvidéki magyarság;Turul-emlékmű;

2025-06-11 10:34:00 CEST

Ezen kívül a szuverenitásvédelem jegyében azért is elővették, mert két éve beszédet mondott a trianoni békediktátum évfordulóján. Ha a vonatkozó cikkely alapján a polgármestert elítélnék, akár 8 év börtönt is kaphat.

Kihallgatta a szlovák rendőrség Bős polgármesterét, Fenes Ivánt, miután a Szlovákiai Értelmiségiek Egyesülete nevet viselő magyarellenes szervezet feljelentette magyar nemzeti megemlékezések megtartása és jelképek használata miatt. Erről az Új Szó számolt be.

A magyar polgármester nagyszombati kihallgatását némileg paradox módon a szlovák büntető törvénykönyv alapvető emberi és szabadságjogok elnyomását célzó mozgalom támogatásának népszerűsítését tartalmazó passzusára hivatkozva rendelték el. Fenes Iván „bűnlajstroma” a következő:

elhelyezett egy, az 1849-es aradi vértanúkat ábrázoló emléktáblát a helyi Egészségügyi Központ homlokzatán,

felállíttatott egy turulmadarat ábrázoló emlékművet,

továbbá kifogásolták egy beszédét is, amit több mint két éve, 2023. június 4-én mondott el a trianoni békediktátum 103. évfordulójára megemlékezve.

Miután távolmaradása esetén 1660 euróig terjedő pénzbírsággal sújthatták volna a városvezetőt, így eleget tett az idézésnek és megjelent a kihallgatáson. „Elmondtam, hogy a turulmadár egy mitológiai élőlény, a 13 tábornok pedig, akiket kivégeztek, a szabadságért haltak meg. A beszédemet is lefordították, amiről szintén kérdezték. Ahogy arról is, hogy veszélyeztetni akarom-e az ország szuverenitását és akarom-e, hogy a magyarok által lakott régió elszakadjon Szlovákiától. Elmondtam, hogy nem. Maga a kihallgatás nem is tartott sokáig, tiszteletteljesen bántak velem” - mesélte Fenes Iván az Új Szónak.

Mindezek mellett a polgármestertől azt is megkérdezték, hogy a bősi ünnepségeken eléneklik-e a magyar Himnuszt és felhúzzák-e a magyar zászlót, Fenes Iván pedig rögzítette, hogy igen. „Hiszen a Himnusz is a miénk, a zászló pedig nem csak Magyarországé, hanem minden magyaré” - mondta. A lap felhívja a figyelmet, hogy a feljelentő magyarellenes szervezet a szlovák btk egy olyan cikkelyére hivatkozott, amelynek értelmében enyhébb esetben 5, súlyosabb esetben akár 8 év szabadságvesztés is kiszabható. A kihallgatáson készült jegyzőkönyvet elküldték az ügyésznek, további kérdések esetén újra kihallgathatják a városvezetőt.

A Szlovákiai Értelmiségiek Egyesülete nem először leli kedvét abban, hogy a határon túli magyarokat vegzálja: idén év elején Hájos Zoltánt, Dunaszerdahely polgármesterét is feljelentették, amiért egy, 2023. július 8-án hetedik alkalommal Dunaszerdahelyen megrendezett sport- és kulturális esemény a „Felvidéki Vágta – Žitnoostrovský galop” nevet viselte. Itt azzal indokolták a feljelentést, hogy a Felvidék szónak revizionista jelentése van. 2022 decemberében pedig azért tettek feljelentést, mert Gútán, az önkormányzat alakuló ülésén elénekelték a magyar Himnuszt.

Külön figyelemreméltó, hogy történik mindez a szuverenitásvédelem jegyében, amely Magyarországon az Orbán-kormány egyik, ha nem a legfőbb kommunikációs paneljét képezi, s amely téren Szlovákiában az a Robert Fico miniszterelnök bizonyult partnerének, akinek regnálásához korábban is számos magyarellenes cselekmény volt köthető. Mint ismeretes, Orbán Viktor legutóbb Romániában szerzett magának magyarellenes szövetségest, az úzvölgyi katonatemetőt meggyalázó, végül a választáson alulmaradt román elnökjelölt, George Simion személyében.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Robert Fico-féle szlovák vezetés legutóbb tavaly októberben terjesztett be újabb magyarellenes törvénymódosítást a szlovák nyelvtörvény további szigorítását célozva, az Orbán-kormány harcias fellépése pedig akkor is elmaradt.