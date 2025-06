Közel kétmilliárdnyi közpénzből újították fel a sátoraljaújhelyi Bortemplomot, aminek működtetését az önkormányzat Németh Szilárd magánalapítványára bízta

Sátoraljaújhely;alapítvány;Németh Szilárd;Bortemplom;

2025-06-11 17:38:00 CEST

Borban is utazó rezsibiztos.

- Sátoraljaújhelyen egy újabb példáját látjuk annak, hogyan válik a közvagyon a politika-közeli magánérdekek martalékává – fogalmazott lapunkat megkeresve Schweitzer Tamás helyi önkormányzati képviselő. Felidézte: a Bortemplomnak nevezett épület felújítása 1,8 milliárd forintba került, közpénzből valósult meg, az épület most mégis magánkézbe került anélkül, hogy a helyi közösség valódi beleszólási jogot kapott volna a döntésbe.

Tavaly – miként arról elsőként beszámoltunk – a város egy száz százalékig önkormányzati tulajdonú kft-t hozott létre a több mint száz éve épült, hajdan Királyi Állami Közpinceként működő, irodákkal, lakásokkal, kóstolótermekkel, aukciós helyiségekkel felszerelt, harminchét ágú pincerendszer működtetésére, amelynek részbeni tulajdonjoga 2014-ben lett a településé.

A két évig tartó felújítást követően, 2024 nyarán az intézmény ügyvezető-igazgatói posztjára pályáztatás nélkül Ökrös Mariannt nevezték ki, aki a helyiek szerint nem mellékesen Orbán Viktor miniszterelnök felesége, a Tokajhoz több szálon kötődő Lévai Anikó távoli rokona: Lévai Anikó testvérének férje Ökrös Imre, az ő húga Ökrös Marianna.

Korábban megkérdeztük Szamosvölgyi Pétert, a város fideszes polgármesterét, milyen érvek szóltak a NER-közeli szereplő megbízása mellett, de nem kaptunk választ.

A Bortemplom működtetésének jogát a fideszes többségű önkormányzat néhány hete a pár hónapja 250 ezer forintos alaptőkével létrehozott Magyar Bortemplom Művészeti Gasztrokulturális Alapítványra ruházta át. A magánalapítványban sem a város, sem annak cége nincs benne. Benne van viszont alapítóként a rezsibiztosként közismert Németh Szilárd, csepeli illetőségű fideszes politikus, Szamosvölgyi Péter polgármester azonban forrásaink szerint erről a tényről „elfelejtett” beszámolni a testületnek, legalábbis az ellenzéki térfélen ülő képviselők egyike sem tudott róla előzetesen. A Miskolci Törvényszéken tavaly decemberben megszületett, lapunkhoz eljuttatott végzés szerint az alapítvány fő célja egy olyan borászati, élelmiszer-technológiai, idegenforgalmi, kulturális és képzési központ támogató alapítvány létrehozása, melynek alapelve: „A hordóban a bor teste, a Bortemplomban a lelke lakik. Az alapító (vagyis Németh Szilárd. A szerk.) mélyen elkötelezett a magyar borászati, gasztronómia hagyományainak ápolása, ennek keretében a Tokaj Hegyaljai borvidék egyedi kultúrájának megőrzése és népszerűsítése érdekében”.

Az alapítványnak egyetlen, egy albertirsai lakcímmel rendelkező kurátora van, a helyiek előtt ismeretlen Szoboszlai Zoltán, a dokumentumból pedig az is kiderül, hogy Németh Szilárd halála esetén az alapítói jogok két gyermekére, Virágra és Bendegúzra szállnak át. A Bortemplom élére korábban kinevezett ügyvezető, Ökrös Mariann új megbízási szerződéssel tovább dolgozhat, ismeretlen díjazásért és homályos feladatkörrel – fogalmazott Schweitzer Tamás. Szerinte ez a konstrukció felveti a közpénz hűtlen kezelése, a közvagyon magánosítása, és a politikai összefonódások rendszerének gyanúját, és nemcsak a közpénz elköltésének átláthatósága sérül, hanem a közösség vagyona is elveszik csendben egy magánalapítvány kezében. Az önkormányzat egyébként évi 30 millió forintos támogatási szerződést is kötött az alapítvánnyal, amelyből 10 millió forintot már át is utaltak. A helyi politikus azt tervezi, mindezt jelezni fogja a törvényességi felügyeletnek, és az ügyészségnek is, mert a közvélemény jogosan várja el, hogy a hatóságok vizsgálják ki: hogyan történhetett meg, hogy közpénzből felújított vagyon közvetlen közösségi ellenőrzés nélkül került magánkézbe.

Majoros László, a DK helyi önkormányzati képviselője közösségi oldalán szintén bejelentette: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatalhoz, Alakszai Zoltán főispánhoz fordult törvényességi felülvizsgálatért és az üzemeltetésbe adó, illetve a 10 millió forint kifizetésére megszavazott testületi határozatok megsemmisítéséért. Indítványozta, hogy az üggyel kapcsolatban a polgármester esetleges büntetőjogi felelősségét is vizsgálják meg.

Megkérdeztük Sátoraljaújhely fideszes polgármesterét, Szamosvölgyi Pétert, mi indokolta, hogy egy magánalapítványt bízzanak meg a Bortemplom működtetésével, hogyan került képbe Németh Szilárd alapítványa, s milyen kötődése van a csepeli fideszes politikusnak a városhoz, de lapzártánkig nem kaptunk választ. Hasonló kérdésekkel fordultunk a közösségi oldalán lévő elérhetőségén Németh Szilárdhoz is, de ő sem nem reagált.