Orbán Viktor: Mindenki irigyli Georgiát, remélem meglesz nekünk is a 7 százalékos gazdasági növekedés

GDP;Orbán Viktor;gazdasági növekedés;Georgia;

2025-06-11 21:58:00 CEST

Eddig csak egy 0.4%-os mínusz jött össze.

Mint ahogy mindenki, úgy Magyarország is irigyli Georgiát - jelentette ki a miniszterelnök azt követően, hogy a második magyar-georgiai kormányzati csúcstalálkozó keretében hivatalában fogadta Irakli Kobakhidzét, Georgia miniszterelnökét.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint Orbán Viktor arról beszélt, 7 százalékos gazdasági növekedés, csökkenő államadósság, kézben tartott hiány, ugyanilyen jó kilátások a következő évre - ezek jellemzik az országot és ezért az irigység. Nekik is szembe fúj a szél, éppúgy, mint nekünk, magyaroknak, hiszen a miniszterelnök úr úgy nyert választást, nem olyan régen, mint ahogy mi nyertünk 2022-ben - vont párhuzamot.

A kormányfő kiemelte: az ő kormányuk is támadásoknak van kitéve Brüsszelből azért, mert a béke oldalán áll, nem akarja, hogy belekeverjék őket egy háborúba, kiáll a szuverenitásuk mellett, és büszkén mondja, hogy nekik a saját hazájuk az első. Ez a része nekünk is megvan, csak a 7 százalékos gazdasági növekedés nincs még meg, de bízom abban, hogy ez is meglesz majd - jegyezte meg.

Mindeközben sorrendben ez a hatodik év, amikor az Orbán-kormány nem tudja tartani a parlament által elfogadott költségvetési törvényt. A tervezettnél nagyobb eladósodás oka, hogy az 2025-ös költségvetési hiányt sem tudják tartani. Nem jönnek az uniós források és a választási költekezés is pénzbe kerül - ráadásul a szezonálisan kiigazított adatai szerint az első negyedévben a GDP 0,4 százalékkal csökkent az első negyed évben.